Norderstedt. Emira ließ sich mit einem rosa Plastik-Elefanten fotografieren. Sie flüchtete aus Armenien und lebt seit 1992 in Norderstedt. Friedrich Wilhelm Schirmer wurde bei einer Lesung aufgenommen. Der pensionierte Pastor lebt ebenfalls seit 1992 in Norderstedt. Im Gegensatz zu Barbara Guillard, die an einem ihrer Freunde steht, einem Baum. Seit 1961 lebt die Literaturwissenschaftlerin in Harksheide.

50 Gesichter für 50 Jahre Norderstedt begrüßen die Besucher der Ausstellung „50 x Norderstedt – eine Bestandsaufnahme“, die das Stadtmuseum ab Mittwoch, 14. Oktober, bis zum 31. Januar zeigt. Mehr als 100 Objekte sollen die Entwicklung der Stadt und den Charakter Norderstedts widerspiegeln.

Ein Wiedersehen gibt es mit prominenten Bürgerinnen und Bürgern, die Norderstedts Entwicklung entscheidend prägten, allen voran Heinrich Lönnies, dessen Visionen die Stadtgründung am 1. Januar 1970 nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts erst möglich machten. Heide Moser ist dabei, einst Sozialministerin des Landes, Norderstedts erster Erster Stadtrat Carl Lange, Schauspieler und Theatergründer Norbert Tank bis zu Ernst Bader, Schlager-Texter und -Komponist („Tulpen aus Amsterdam“).

Weitere Folgen der Ausstellung sind in Planung

Andere Prominente, die Norderstedt maßgeblich mit aufbauten, fehlen indes, beispielsweise Alfred Stern, der 1947 das erste Theater überhaupt gründete und damit als Vater aller Theater und der Kultur überhaupt gelten kann. Oder auch Ex-Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote, der die Stadt, die heute mehr als 80.000 Einwohner zählt, wegweisend voranbrachte.

Doch für eine umfassende Schau ist das Stadtmuseum einfach zu klein. Daher arbeitet das Ausstellungsteam an weiteren Folgen von „50 x Norderstedt – eine Bestandsaufnahme“.

„Diese Ausstellung soll einen Einblick in die dynamische Stadtentwicklung bieten“, sagt Romy Rölicke. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtmuseums hat die Schau maßgeblich kuratiert und mit der Ausstellungsmacherin Luise Wulff visuell und konzeptionell inszeniert. Entstanden ist ein dichtes Geflecht von Informationen mit vielen Fotos und Texttafeln – einem Sachbuch nicht unähnlich und demzufolge in Kapitel aufgeteilt, beispielsweise „Urbanisierung: Was macht städtisches Zusammenleben aus“, wie ist die Stadt (zusammen)gewachsen oder ein Kaleidoskop der Kulturvereine mit Exponaten wie der Nana-Skulptur aus dem Kunsthaus.

„Die Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte ermöglicht den Menschen, sich ihrer Herkunft, ihres Umfelds und des gesellschaftlich kulturellen Reichtums bewusst zu werden“, wirbt Kulturdezernentin Anette Reinders für einen Besuch der Ausstellung.