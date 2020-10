Kiel. „Nicht zielführend“, so hatte Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Schleswig-Holsteins, das heftige Bußgeld von 1000 Euro für die Angabe falscher Kontaktdaten beim Restaurantbesuch bezeichnet. Schließlich seien Gaststätten keine hochsensiblen Bereiche. Ministerpräsident Daniel Günther hatte das hohe Strafmaß und den mangelnden Ermessensspielraum damit begründet, dass es sich beim falschen Ausfüllen um Vorsatz handele. Beim Wiederholungsfall könnte die Summe doppelt so hoch sein.

Für die Lokale ist es ein Dilemma. Wer möchte schon Gäste verprellen, indem jede Angabe misstrauisch hinterfragt wird? „Wir informieren die Gastronomen dahingehend, dass sie sehr sensibel sein müssen.“ Die Formulare mit den Daten sollten möglichst zu Beginn eines Restaurantbesuchs am Eingang oder am Tisch ausgehändigt und dann ausgefüllt werden. Ratsam ist es für die Betreiber, am besten sofort danach die Angaben zumindest kurz durchzusehen, ob es „offensichtliche Fake-Namen“ sind, so Scholtis. Mehr geht nicht. „Es gibt keine Rechtsgrundlage, um Ausweise zu kontrollieren.“

Das wäre Sache von Ordnungsamt und Polizei, wenn diese Kontrollen durchführen. Sofern solche tatsächlich stattfinden. „Wir haben in unserem Verband eine Umfrage gemacht, wie oft kontrolliert wird. Das ist räumlich sehr unterschiedlich.“

Manche Lokale wurden mehrfach besucht, andere bislang überhaupt nicht. Scholtis: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Ordnungsämter relativ konziliant sind.“ Heißt: Nicht zu penibel, und bei geringen Mängeln wird den Betreibern die Chance gegeben, diese zu beheben.

Jetzt, wo die warme Jahreszeit vorbei ist, beginnt eine Phase der Unsicherheit. Restaurants und Hotels können kaum für die nächsten Monate planen. „Es wird ein harter Winter, weil die Außengastronomie wegfällt“, sagt Stefan Scholtis.

Heizpilze sind da kein Allheilmittel, denn auch diese sind wetterabhängig. „Es muss schon relativ windstill sein.“ Im Herbst, bei Regen und Wind und einstelligen Temperaturen, wird sich kaum jemand an die frische Luft setzen, auch wenn ein Apparat gegebenenfalls Wärme spenden sollte.

Hinzu kommt der dramatische Einbruch bei den Veranstaltungen. Weihnachtsfeiern, wie man sie kennt, feuchtfröhlich und in großen Gesellschaften, wird es kaum geben. „Sie werden nicht mehr gebucht“, weiß Scholtis. „Das sind teilweise enorme Umsatzverluste. Denn auch die Silvesterfeiern fallen ja weg.“

Was die Folgen sein werden? Stefan Scholtis befürchtet eine Vielzahl an Insolvenzen und somit den Verlust von Jobs. „20 bis 30 Prozent der Betriebe“ könnten hiervon betroffen sein, „sie haben keine Perspektive“.