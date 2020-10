Kreis Segeberg. Rowland Hill pflegte umfangreiche Korrespondenzen. Geschliffenen Briefstil beherrschte der Schulleiter und Erziehungswissenschaftler mühelos. Verschärft Probleme bereitete ihm dagegen das schier unübersichtliche Tarifsystem, nach welchem die britische Post das Porto für seine Schreiben berechnete. Es gab Kriterien wie höchst eigenartig eingerichtete Entfernungszonen, nach Gewicht gestaffelte Gebühren und jede Menge Ausnahmeregelungen. Mal hatte der Absender, mal der Empfänger für eine Postsendung zu zahlen – hin und wieder wurden gleich beide zur Kasse gebeten.

In einer 1837 erschienenen Denkschrift mit dem Titel „Die Postreform, ihre Bedeutung und Durchführbarkeit“ kritisierte er die gängige Post-Praxis als „teuer und wenig effektiv“. Er verlange daher eine durchgreifende Modernisierung des Postwesens sowie die Verbilligung und Vereinheitlichung des Briefportos. Nicht der Empfänger, sondern ausschließlich der Absender sollte für die Entrichtung der Gebühren zuständig sein. Hill verwies in diesem Zusammenhang auf die Anregung des schottischen Zeitungsverlegers James Chalmers, farbige Papierstückchen als Quittung für die Beförderungsgebühr herauszugeben.

Mit seiner Denkschrift initiierte Hill eine britische Postreform. 1839 legte man die Mindestgebühr für Briefsendungen auf einen Penny fest. Am 6. Mai 1840 wurde in London die „Penny Black“, die welterste gummierte Briefmarke, für den Postverkehr zugelassen. Beim Verkauf mussten die Postler zunächst noch die einzelnen Wertzeichen jeweils mit der Schere vom Druckbogen abtrennen. Erst 1854 erfand man den gezähnten Markenrand, der den Abriss ermöglicht. Der Briefverkehr in Großbritannien verdoppelte sich bereits im ersten Jahr nach Einführung der Briefmarke – ein messbarer Erfolg der „Penny Black“. Deren Markenbild zeigte auf schwarzem Grund das Kopfprofil einer Dame. Während der nächsten 60 Jahre blieb es aus politischen Gründen unverändert.





Wie hieß die porträtierte Frau? Die Antwort steht morgen im Hamburger Abendblatt. In der Mittwochausgabe fragten wir nach dem Titel eines siebenbändigen Romanzyklus: Es ist „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ von Marcel Proust (1871-1922).