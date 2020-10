Tangstedt. Die Costa Kiesa ist keine Sperrzone mehr. Wer mag, darf also zumindest wieder rund um den Baggersee in Tangstedt spazieren gehen. Schwimmen ist hingegen nicht gestattet. Das hat Bürgermeister Jürgen Lamp bekanntgegeben nach Rücksprache mit der örtlichen Politik, der zuständigen Itzstedter Amtsverwaltung und dem Stormarner Kreisgesundheitsamt. „Das ausgesprochene Bade- und Betretungsverbot ist auch aufgrund der Jahreszeit nicht mehr angesagt“, so Lamp, der den Bauhof damit beauftragte, die Absperrgitter zu entfernen und dazu die Grünflächen ein bisschen in Form zu bringen.

Seit Ende Juni, also auch während der gesamten Sommerferien, war das riesige Areal abgeriegelt gewesen, eine Badesaison, die ja normalerweise gemäß der Benutzungsordnung vom 15. Mai bis 30. September gedauert hätte, fand nie statt. Aus Sicht der Gemeinde war dies in Zeiten der Corona-Pandemie die einzige Möglichkeit, eine unkontrollierbare Situation zu vermeiden. Nachdem nämlich anfangs lediglich Verbotsschilder montiert worden waren, hatten sich trotzdem zeitweise viele Hundert Menschen am Strand und im Wasser aufgehalten.

Bürgermeister Jürgen Lamp hofft auf einen Zuschuss der Landesregierung für die gestiegenen Kosten der „Kiesa“.

Foto: Christopher Herbst

Bürgermeister Lamp fürchtete einen „Hot Spot“, also dass sich unter Besuchern Infektionen mit Covid-19 ausbreiten würden. Ein Hygienekonzept galt – und gilt auch weiterhin – als nicht realistisch, das Gebiet ist zu unübersichtlich für Einlasskontrollen, es fehlen jegliche sanitäre Anlagen und auch Personal. Deswegen hatte Jürgen Lamp gemeinsam mit dem Amt entschieden, den Einsatz des Sicherheitsdienstes Mebo erheblich auszuweiten. Deren Mitarbeiter patrouillierten und übten auch das Hausrecht aus, wenn es unbefugte Gäste gab. Das ging teilweise so weit, dass die Polizei Strafanzeigen anfertigte, wenn Personen sich mit körperlicher Gewalt weigerten zu gehen.

Die unschöne Folge dieses Aufwandes: Die Costa Kiesa ist 2020 so teuer gewesen wie nie zuvor. Durch den Corona-Einsatz fielen Mehrkosten von mehr als 200.000 Euro an, insgesamt liegt man in diesem Jahr bei ungefähr 300.000 Euro. Die Einnahmen: kein einziger Cent. Denn zwar trägt die Gemeinde eine vertraglich mit dem Unternehmen Eggers – dem eigentlichen Eigentümer der Fläche – geregelte Verkehrssicherungspflicht, aber die Badestätte wird nicht kommerziell betrieben. Jürgen Lamp hat wegen der finanziellen Belastung, die es ohne die Corona-Krise nicht gegeben hätte, die Landesregierung um Hilfe gebeten, er hofft auf einen Zuschuss.

Lamp widerspricht Vorwurf, er habe Kompetenz überschritten

Vier der fünf Fraktionen in der Ortspolitik (Grüne, SPD, FDP, Bürgergemeinschaft) sehen das Handeln des Christdemokraten jedoch kritisch. In einem offenen Schreiben im Vorfeld der jüngsten Gemeindevertretung sagten sie unter anderem: Es sei nicht nötig gewesen, das Gebiet zu sperren und, wie berichtet, einen Sicherheitsdienst mit der Kontrolle zu beauftragen. Das sei nicht Bestandteil der Corona-Landesverordnung. Dazu hätte der Bürgermeister die Sache in einer außerordentlichen Sitzung zur Sprache bringen müssen, da die finanziellen Auswirkungen seinen Ermächtigungsspielraum deutlich überschritten.

Lamp und die Amtsverwaltung wiesen die Vorwürfe zurück. „Die Infos kamen rechtzeitig, die Fraktionen waren immer über alles informiert“, so der Bürgermeister. „Ich musste diese Entscheidung treffen, ich bin zuständig für die Abwehr von Gefahren. Alles lief transparent.“ Aus Sicht des Amtes hat Lamp eine „Eilentscheidungskompetenz“, um die Betreiberpflichten im Sinne einer Gefahrenabwehr wahrnehmen zu können. Der Bürgermeister habe die Fraktionen am 2. Juli mündlich und tags darauf schriftlich informiert. Weil es sich um eine dringende Angelegenheit gehandelt habe, sei eine Ausschreibung nicht erforderlich gewesen.

Wie es mit der Costa Kiesa im nächsten Jahr weitergeht, ist offen. Im Prinzip kann Tangstedt nur abwarten, wie die Corona-Situation im Frühjahr sein wird. Der zuständige Zentralausschuss soll sich, so Jürgen Lamp, „noch vor Weihnachten mit der Zukunft und den Maßnahmen für die anstehende Badesaison 2021 beschäftigen“.