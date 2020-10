Unvergessen, wie vor wenigen Monaten plötzlich Hamburger Spaziergänger auf ihrer obligaten Freizeitrunde am Betreten schleswig-holsteinischer Wälder gehindert wurden.

Jetzt scheint alles sogar noch kleinteiliger zu werden. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein (ebenso wie die Landesregierung Rheinland-Pfalz, sei hier gerechtigkeitshalber zugefügt) hat für Einreisende aus Landkreisen mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 50 Fällen auf 100.000 Einwohner eine 14-tägige Quarantänepflicht verhängt. Das gilt derzeit zum Beispiel für den bayrischen Landkreis Rhön-Grabfeld, aber auch für die Berliner Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg; Schöneberg-Tempelhof und Neukölln. Tja, liebe Neuköllner (und Leidensgenossen): 14 Tage Quarantäne, dann sind die Herbstferien vorbei. Hoffentlich hattet ihr an der Nordseeküste wenigstens ein Zimmer mit Meerblick gebucht, ansonsten wärt ihr besser gleich in Neukölln geblieben.

Immerhin, in Schleswig-Holstein wird die 14-tägige Quarantäne auf fünf Tage verkürzt, sofern man sich innerhalb dieser Spanne zweimal auf Corona testen lässt. Mit negativem Ergebnis, selbstverständlich. Regel ist Regel.

Spielen wir es für unseren Landkreis durch. Ferien auf dem Bauernhof, sagen wir mal, am schönen Mözener See. Laut ihrer Meldeadresse kommen die Gäste aus dem Bezirk Lichtenberg. Alles sauber, denkt der Bauer und erfährt erst nach Ankunft der Gäste, dass die Mama in Mitte arbeitet und die Kinder in Friedrichshain-Kreuzberg zur Schule gehen. Vielleicht hatten diese Leute sogar gerade ihre Cousine aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld zu Besuch, aber wir wollen es nicht unnötig kompliziert machen. Soll der Bauer nun die Polizei rufen? Seine Gäste wegjagen oder virenhermetisch einschließen? Für schnellstmögliche Tests sorgen? Wer macht diese Tests auf einem malerischen, aber einsamen Hof bei Mözen? Der Tierarzt, weil der vielleicht sowieso wegen der Besamung einer preisgekrönten Milchkuh vorbeikommen muss?

Alles in allem sieht so etwas nach einem Erlebnisurlaub aus, den man nicht erleben möchte. Ich finde es absolut richtig, wenn eine Landesregierung Maßnahmen zur Eindämmung dieser leidigen Pandemie ergreift. Aber sie sollten auch praktikabel sein und die Angelegenheit nicht noch verwirrender machen. Ist die Lage hochgradig bedrohlich, gibt es nur eine Konsequenz: Luke dicht, keine Vergnügungsreisen. Egal, von wem – egal, wohin. Alles andere ist bloß verwirrend. Es grenzt die einen aus und bürdet den anderen – nämlich den Gastgebern – die Rolle des misstrauischen Dorfbüttels auf.

Und so möchte man als Gastgeber nun wirklich nicht rüberkommen. Als Schleswig-Holsteiner schon mal gar nicht. Wir sind doch entspannte Menschen im schönsten Bundesland der Welt und wollen das auch bleiben. Hoffe ich.