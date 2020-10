Norderstedt. Der Oktober ist offizieller Brustkrebsmonat und gibt jährlich Anlass, verstärkt auf die Krankheit und deren dringliche Vorsorge aufmerksam zu machen. Um die 70.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an Brustkrebs. Überwiegend sind es Frauen. Nur etwa ein Prozent aller Neuerkrankungen betrifft Männer. Jörg Altväter aus Norderstedt liegt dieses lebenswichtige Thema sehr am Herzen. Der 41-Jährige hat gemeinsam mit Jessica Mona Zapp vor drei Jahren die Marke „mypinkyone“ gegründet. In einem Online-Shop verkaufen sie fast ausschließlich pinkfarbene Produkte – vom Regenschirm über Handschuhe bis zur Hundeleine. Mit jedem verkauften Artikel spenden Altväter und Zapp einen Euro an den Verein Brustkrebs Deutschland.

Nun haben sich die Gründer von „mypinkyone“ mit dem Norderstedter Friseursalon „Cuts and Shaves“ an der Ohechaussee 11 eine neue Aktion einfallen lassen. Zu jedem Frauen- und Mädchenhaarschnitt gibt es den gesamten Oktober lang eine pinkfarbene Signalweste von „mypinkyone“ geschenkt.

„Wir wollen die Welt ein bisschen bunter machen und mehr Aufmerksamkeit für die so wichtige Brustkrebsvorsorge schaffen“, sagt Jörg Altväter. Über das Thema Brustkrebs würde im Alltag immer noch viel zu wenig gesprochen werden. Das will „mypinkyone“ ändern.

Martin Schütt und Sebastian Uerz von „Cuts and Shaves“ engagieren sich für zahlreiche soziale Projekte. Unter anderem unterstützen sie sozial benachteiligte Kinder, Krebspatienten und Obdachlose in der Region.

Mehr Informationen gibt es unter mypinky.one und ms.cutsandshaves.de.