Kreis Segeberg. Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen im Kreis Segeberg bleibt konstant. Am Montagnachmittag waren 27 bestätigte Corona-Fälle bekannt – sechs sind seit Freitag hinzugekommen. Darunter sind zwei Personen, die von einer Reise aus Tschechien zurückgekehrt waren. Bei einer Person ist die Infektionsquelle unbekannt, eine weitere hatte beruflich Kontakt zu einer infizierten Person – und zwei weitere Fälle waren bereits wegen einer Infektion im eigenen Haushalt abgesondert gewesen. Kreisweit befinden sich aktuell 280 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Bei einem Fall, der schon am vergangenen Freitag gemeldet worden war, haben die Ermittlungen des Infektionsschutzes mittlerweile ergeben, dass es sich um ein Kind handelt, das die Grundschule Ellerau besucht, dort aber seit dem 30. September nicht mehr im Unterricht gewesen ist. 22 Mitschülerinnen beziehungsweise Mitschüler sowie eine Lehrkraft stehen nun bis 13. Oktober unter Quarantäne. Sollte es weitere Erkrankungen geben, würde die Lage neu bewertet.

An der Norderstedter Willy-Brandt-Schule, wo am Freitag die Infektion einer Schülerin bekannt geworden, sind seitdem keine weiteren Fälle aufgetreten, es mussten sich daher laut Kreisverwaltung auch keine weiteren Kinder, Jugendliche oder Schulangestellte in Quarantäne begebene.