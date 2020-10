Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.





Doane Robinson amtierte als Stadtschreiber im beschaulichen Rapid City, South Dakota. Stets auf der Suche nach Attraktionen, mit deren Hilfe sich möglicherweise Touristen anlocken ließen, versuchte er, einen Bildhauer für die Ausführung eines Kunstwerks in den Black Hills zu gewinnen. Diese Idee interessierte Gutzon Borglum, einen Künstler mit Gespür für Gelegenheiten und Sinn für Publicity.

Der zu diesem Zeitpunkt bereits 60-jährige Borglum hatte in New York steinerne Statuen für Kirchen geschaffen. Seiner Überzeugung nach waren ausschließlich Riesenskulpturen dem Zeitgeist angemessen. „Volumen und große Masse haben auf den Beobachter größere emotionale Auswirkung als die Qualität der Form“, beurteilte Borg­lum das Publikum – grobe Klötze bedürften grober Keile. Trotzdem, nörgelte der Meister, gäbe es in ganz Amerika noch immer kein Monument, „das größer sei als eine Schnupftabaksdose“. Das sollte sich ändern.

Robinson und Borglum sammelten Spendengelder. 1927 begannen die Arbeiten am Kolossalwerk. Gleich vier amerikanische Charakterköpfe sollten an einer Bergflanke in den Black Hills in Stein gemeißelt werden: die Gesichter der Ex-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln – jedes Konterfei 18 Meter hoch. Ein Monument für die Ewigkeit sollte es sein. Selbst die Standortwahl stützte strategisch dieses hehre Ziel: „Sie müssen so angesiedelt sein, dass es sich nicht auszahlt, sie wegen unbedeutender Anlässe von ihrem Platz zu entfernen.“ Eine Helferschar machte sich unter der Regie des Künstlers mit Meißeln, Presslufthämmern und Sprengstoff an die Arbeit. Alle technischen Herausforderungen bewältigte man bravourös, sogar die kosmetische „Problemzone“ an Jeffersons Oberlippe. Hier lag ein größerer Feldspat-Fleck, der sich nicht bearbeiten ließ. Die Arbeiter verblendeten den Makel mit Granit, angeklebt mit geschmolzenem Schwefel.

Am 6. März 1941 starb Borglum. Wenige Wochen später feierte man die Vollendung des Monuments in den Black Hills. Mittlerweile besuchen jährlich Millionen Touristen die in den Fels gehauene Polit-Ikone – die Vision des Stadtschreibers hat sich erfüllt.





Wie heißt der berühmt gewordene Berg? Die Antwort steht morgen im Abendblatt. In der Montagausgabe suchten wir den Namen einer Theater-Diva: Sarah Bernhardt.