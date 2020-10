Norderstedt. Wenn die Verkehrswende – weg vom Auto, hin zu mehr Öffentlichem Nahverkehr (ÖPNV) – in der Stadt Norderstedt gelingen soll, dann spielt die Taktung des Busverkehrs eine wichtige Rolle. „Wenn die Leute an eine Bushaltestelle kommen und dann zu lange warten müssen, ehe mal ein Bus kommt, dann werden sie das nicht ein zweites Mal tun, dann nehmen sie beim nächsten Mal lieber das Auto“, sagt Lars Anders.

Er ist als ÖPNV-Manager mit der Verkehrsplanung bei der SVG befasst, der Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg. Die Stabsstelle mit Sitz in Norderstedt entwirft jenes komplizierte Geflecht aus Buslinien in den drei Kreisen, das über 715.000 Menschen eine öffentliche Alternative zum Individualverkehr bietet.

Im Verkehrsausschuss der Norderstedter Stadtvertretung hat Anders jetzt auf Antrag der Kommunalpolitik dargestellt, was es bedeuten würde, wenn in Norderstedt ein flächendeckender 20-Minuten-Takt auf allen 14 Buslinien in der Stadt gewährleistet würde. „Die Leute lassen das Auto für den Bus stehen, wenn sie wissen: Egal an welche Bushaltestelle ich gehe – ich muss nicht lange warten, innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Minuten kommt irgendwas und bringt mich weiter“, sagt Anders.

Klingt einfach, ist aber kompliziert – und ziemlich teuer. 4,5 Millionen Euro kostet der Betrieb des Busnetzes derzeit in Norderstedt. Träger und Finanzier ist die Kreisverwaltung. Laut Anders würde der 20-Minuten-Takt in Norderstedt „ganz knapp unter einer Million Euro“ im Jahr kosten. Eine Summe, die komplett von der Stadt Norderstedt zu übernehmen wäre. Denn der Kreis sieht keinen Handlungsbedarf in der größten Stadt im kreisweiten ÖPNV-Netz. Der Erschließungsgrad liege mit 90 Prozent aller Einwohner über dem Soll der vertraglichen Verpflichtungen. Wer eine Extrawurst bestellt, muss sie also auch selber zahlen. So wie bei der neuen Buslinie 394 von der Tycho-Brahe-Kehre in Fried­richsgabe nach Norderstedt-Mitte, die seit 2020 existiert und von der Stadt mit 195.000 Euro jährlich finanziert wird.

Der Verkehrsausschuss in Norderstedt sieht in diesem Bestellerprinzip aber auch die Chance, nun schnell einen entscheidenden Schritt weiterzukommen bei der Verbesserung des Busverkehrs. „Da liegt uns nun ein Paket vor, das wir einfach so bestellen könnten – ohne uns mit anderen Kreisen, Städten und Kommunen langwierig absprechen zu müssen“, sagte Mario Kröska, Verkehrsplaner in der Norderstedter Stadtverwaltung. Eine Umsetzung sei für den Fahrplanwechsel im Dezember 2021 möglich, sagt Lars Anders.

Und das wäre drin im Paket: Für 995.000 Euro jährlich – Stand September – würde die Stadt auf allen Linien einen 20-Minuten-Takt bekommen, und zwar montags bis freitags zwischen 5.30 und 24 Uhr, sonnabends zwischen 7.30 und 24 Uhr und sonntags zwischen 9 und 24 Uhr.

Was heißt das nun ganz konkret für die einzelnen Buslinien? Auch das hat Anders dargestellt. Eine Übersicht:





Buslinie 278 UA Norderstedt-Mitte, über Garstedt, Ochsenzoll, Glashütte Markt zum Hans-Böckler-Ring: Für die vielen Mitarbeiter der Großbetriebe Johnson & Johnson und Schülke + Mayr entstünde die lange gewünscht durchgängige Anbindung, alle 20 Minuten von Montag bis Sonntag.

178 S Poppenbüttel, Glashütte Markt, U Garstedt: Fahrten des Busses, die bisher an der Haltestelle Heimgarten begannen oder endeten, würden bis Glashütte Markt verlängert. So ergäbe sich sogar ein 10-Minuten-Takt von Montag bis Freitag, zwischen 6 und 9 Uhr. Eine weitere gute Nachricht für die Mitarbeiter von Johnson & Johnson und Schülke + Mayr. Zusätzlich würde der Bus einmal von montags bis freitags um 5.15 Uhr ab U Garstedt starten.

293 Kisdorf, A Henstedt-Ulzburg, UA Norderstedt-Mitte: Aus ihm würde der alleinige Stadtpark-Bus. Alle 20 Minuten würde er sieben Tage die Woche die Haltestellen zwischen Norderstedt Mitte und Harksheide (Am Gehölz) bedienen. Am Wochenende würde er von der Linie 393 auch den Abschnitt Norderstedt Mitte bis Falkenhorst übernehmen. Zwischen Mitte und Grotkoppelstraße würden sich 293 und 393 an Werktagen sogar zu einem Zehn-Minuten-Takt ergänzen.

393 Harkshörn, Norderstedt-Mitte: Die Linie würde um den Abschnitt Norderstedt-Mitte bis Garstedt verkürzt und nur zwischen Montag und Freitag (ohne Stadtpark) bedient. Das Gewerbegebiet Harkshörn würde als Expressfahrt über die Falkenbergstraße besser angebunden.

493 Norderstedt-Mitte, Glashütte Markt: Die neue Linie würde sieben Tage im 20-Minuten-Takt den Süden der Stadt anbinden und den Taktknoten Glashütte Markt mit den Linien 178, 192 und 378.

394 Friedrichsgabe, Norderstedt- Mitte: Hier bleibt es beim 30- bis 40-Minuten-Takt, allerdings plus fünf zusätzliche Fahrten sonntags.

494 Harksheide, Norderstedt-Mitte, Garstedt: Montags bis freitags wird die Linie im 20- bis 40-Minuten-Takt fahren. Taktsprünge würden bereinigt, heißt es. Sie übernimmt den Abschnitt Garstedt bis Norderstedt-Mitte von der 393 im 20- und 40-Minuten-Takt. Sonntags wird zwischen Harksheide und Norderstedt-Mitte von 60- auf 40-Minuten-Takt verdichtet.

Lars Anders Fazit: „Mit diesem Plan würde ein leicht verständliches und attraktives ÖPNV-Angebot entstehen, das dem Niveau der Stadtgröße Norderstedts entsprechen würde.“ Es wäre ein entscheidender Baustein bei der Bewältigung der Verkehrswende. Daneben kündigte Anders an, dass bei der Erstellung des neuen Regionalen Nahverkehrsplanes für den Kreis Segeberg auch eine ÖPNV-Anbindung aus dem Norden an den Flughafen Hamburg geprüft würde. Eine Forderung, die viele Fahrgäste in Norderstedt und Umgebung schon seit Jahren haben.