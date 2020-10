Norderstedt. Die Erntekrone hängt im Norderstedter Rathaus. Und das, obwohl die große und bei den Bürgern beliebte Erntedankfeier der Stadt wegen der Coronapandemie ausfallen musste. „Das hindert uns aber nicht daran, dafür Dank zu sagen, dass wir auch in diesem Jahr wieder unsere Tische reichlich decken können“, sagt Jens-Walter Bohnenkamp, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Segeberg.

Symbol des Erntedanks ist die Erntekrone, die bis zum 1. Advent im Foyer des Rathauses hängen wird. Bohnenkamp hat das 17 Kilo schwere Gebinde am gestrigen Montag aus der Paul-Gerhardt-Kirche geholt und im Rathaus hochziehen lassen.

Als Mitglied der Emmaus-Kirchengemeinde hat der Norderstedter Landwirt am Erntedankgottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche teilgenommen und in seiner Ansprache Bilanz der Ernte gezogen: „Das Ergebnis ist zufriedenstellend, der Ertrag durchschnittlich.“ Parallel zu den letzten Erntearbeiten werde schon wieder die Herbstsaat ausgebracht.

Bohnenkamp nutzte den Gottesdienst für einen Appell an die Verbraucher: „Nicht jedes Produkt muss immer und überall vorhanden sein.“ Sorge bereiteten den Bauern „die Flut der Sonderangebote und die Rabattschlachten des Lebensmitteleinzelhandels“. Darin spiegele sich eine mangelnde Wertschätzung der Arbeit aller wider, die Lebensmittel erzeugen, verarbeiten und in die Märkte bringen.

„Dadurch kommt bei uns auf den Höfen so wenig Wertschöpfung an, dass wir die Wünsche der Verbraucher und der Gesellschaft nicht mehr erfüllen können“, sagte der Kreisbauernchef. Es werde immer schwieriger, den Mitarbeitern die Löhne zu zahlen, die sie verdient hätten. Es fehle ihm und seinen Kollegen an Geld, um innovativ die Herausforderungen der nächsten Jahre bewältigen zu können. Die Landwirte wünschten sich angemessene Einnahmen und stabile politische Rahmenbedingungen.