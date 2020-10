Norderstedt. Slalomlaufen in die „TriBühne“. Das erste Theaterstück nach dem Corona-Aus für Kunst und Kultur fordert Disziplin vom Publikum, von den Schauspielern und vom Team der „TriBühne“. Jede zweite Reihe im großen Saal ist ausgebaut, zwischen sich unbekannten Zuschauern gibt es gesperrte Sitzplätze, und wer vom Eingang bis zum Sitzplatz keinen Mund-Nase-Schutz tragen will, kommt nicht ins Foyer. Wollten aber alle 140 Theaterfreunde. Trotz pausenlosem Fast-zwei-Stunden-Spiel und Auf-dem Platz-Sitzen.

Das Publikum feierte die vom Film bekannte Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ trotz der szenenweise zähen Aufführung des bekannten Tournee-Theaters Thespiskarren mit dankbarem Applaus, schließlich war es die erste Vorstellung nach dem Lockdown in der „TriBühne“.Und sie dankten vor allem den Schauspielerinnen und Schauspielern, die das Stück ganz neu denken und spielen mussten, um auf der Bühne den Abstand von 1,50 Meter zueinander zu wahren.

„Das ist alles ein bisschen anders, aber immer noch besser als gar kein Theater“, sagte Wilfried Hübner aus Norderstedt. Der 77-Jährige und seine Kegelfreundinnen vom 1. SC Norderstedt sind eifrige Theatergänger: „Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Stück.“ Dagmar Krause aus Henstedt-Rhen stimmte ihm zu: „Es ist schön, endlich wieder ins Theater zu gehen“, sagte die 69-Jährige. „Und Masken muss man jetzt überall tragen“, meinte Christa Folster aus Lentföhrden.

„Ich hätte vor einem halben Jahr nicht gedacht, dass wir uns einmal so sehr freuen würden, vor nur 140 Gästen in der 880 Zuschauer fassenden TriBühne Theater spielen zu können“, sagte Kai Jörg Evers als Geschäftsführer der „TriBühne“.

Der Eingangsslalom mutet zwar trotz Hygiene-Regelungen befremdlich an, doch ist das Foyer der Ende der 70er-Jahre gebauten und dann bis 2001 mangels Geld vor sich hin dümpelnden Mehrzwecksäle derart niedrig und verwinkelt, dass ein zügiger Luftaustausch wie in den großen Hamburger Häusern nicht gewährleistet werden könnte. Das Veranstaltungsteam der „TriBühne“ richtet sich nach den Hygiene-Vorschriften des Landes, des Kreises und des Norderstedter Ordnungsamts.

Die Schauspieler meiden den Körperkontakt

„Wir müssen 1,50 Meter Abstand halten, das heißt, wir berühren und umarmen uns nicht mehr, und wenn doch, tragen wir Masken, denn dann dürfen wir den Abstand unterschreiten“, sagt Peter Clös, der in gleich acht Rollen auf der Bühne eine beachtliche Leistung hinlegt, muss er doch schnellstens vom Charakter eines Neonazis in die eines tumben Polizisten, eines seines Berufs überdrüssigen Schönheitschirurgen, eines besorgten Flüchtlingsbetreuers bis zum selbstherrlichen Richter wechseln. „Wir stehen einfach weiter voneinander weg, versuchen aber, über Stimme und Verhalten soviel Nähe wie möglich rüberzubringen“, sagt der Diplom-Schauspieler. Intime Kammerdialoge seien nicht mehr ganz so intim, das sei eine Einbuße.

Jedes Ensemble-Mitglied musste zu Beginn der Tournee dem Arbeitgeber, der Konzertdirektion Landgraf, einen Coronatest mit Negativ-Befund vorweisen. „Seitdem wurden wir nicht mehr getestet, aber jeden Abend rückt der Tourneeleiter mit einem speziell aus Amerika importierten Fieber-Messgerät an und hält es uns vor den Kopf, um unsere Temperatur zu messen“, sagt Clös.

Auch die Schauspieler müssen Einbußen wegstecken, denn sie werden pro Vorstellung bezahlt. „Bisher haben alle Vorstellungen stattgefunden, aber im Oktober werden fünf bis sechs ausfallen. Das ist eine empfindliche Einbuße für jeden von uns“, sagt der Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. „Wir Kulturschaffende freuen uns, wenn wir auftreten dürfen, aber wir müssen auch tapfer ertragen, wenn wir nicht auftreten können. Corona ist eine Kollektiv-Erfahrung für uns alle, deshalb fällt es uns vielleicht auch etwas leichter, die Dinge zu ertragen“, sagt Peter Clös.

Auch einige seiner Kolleginnen und Kollegen standen gleich in mehreren Rollen auf der Bühne, beispielsweise Juliane Ledwoch als Alt-Hippie Heike, resolute OP-Schwester, Bardame, unterdrückte muslimische Ehefrau und als fremdenfeindliche „Pegida“-Nachbarin Sobrowitsch. Das neureiche Haus der Hartmanns stellt Engel als Puppenhaus auf die Bühne und suggeriert damit die verschiedenen räumlichen Erzählschienen des Films. Streckenweise indes hapert es mit dem Spielfluss, was nicht unbedingt den Hygiene-Vorschriften anzulasten ist. So sind die ersten 15 Minuten überflüssig, wie von einem Schriftsteller geschrieben, der den Anfang seiner Erzählung nicht findet. Zudem mangelt es häufig an Sprechkultur. Herausragend, mal vorlaut, mal innig berührend spielt Derek Nowak den Flüchtling Diallo. Steffen Gräbner gibt als Richard Hartmann den alternden Midlife-Criser mit selbstzweifelnder Abgeklärtheit, und Antje Lewald ist als Angelika Hartmann eine ihrer Familie überdrüssige Ehefrau – beide spielen das Spiegelstück vieler Ehepaare.