Henstedt-Ulzburg. „Wenn ich Schulleiterin werden wollen würde, dann nur an dieser Schule“, hat Yvonne Pfefferkorn einmal gesagt. Und so ist es gekommen: Die 43-Jährige hat ihre Arbeit als neue Leiterin der Grundschule Rhen in Henstedt-Ulzburg aufgenommen.

Formal zwar schon am 1. August, aber die offizielle Amtseinführung durch Schulrat Odert Schwarz ist nun etwas später erfolgt, denn zu Beginn des Schuljahres ging es zunächst natürlich darum, ein der Corona-Pandemie angemessenes Hygienekonzept umzusetzen. „Wir haben in nur zwei Monaten Amtszeit festgestellt, dass wir eine tolle Schulleiterin gefunden haben“, so Schulrat Schwarz.

Man kennt sich – denn Yvonne Pfefferkorn ist seit etwa 17 Jahren an dem Standort tätig, wechselte dorthin nach ihrem Referendariat in Bad Segeberg. „Wir haben einen gemeinsamen Weg beschritten“, sagte sie, „jedes Kind erfährt, dass es wertvoll und einzigartig ist. Sie sollen sich mit Freude und Neugier den Herausforderungen stellen.“

280 Mädchen und Jungen besuchen die Grundschule, im Kollegium arbeiten 18 Lehrerinnen und Lehrer. Auch Pfefferkorn wird weiterhin im Unterricht vor den Kindern stehen – in den Fächern Mathematik und Musik in einer zweiten Klasse.

Als feststand, dass Vorgängerin Christiane Schulze in Ruhestand gehen würde, hatte sich Yvonne Pfefferkorn beworben. „Hier arbeitet ein Kollegium, das ich über die Jahre liebgewonnen habe und das ich sehr schätze“, sagte die Pädagogin, die zwei Söhne hat und mit ihrer Familie im Ort lebt.

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt berichtete, dass die neue Schulleiterin im Wahlausschuss eine „beeindruckende Vorstellung“ abgeliefert habe. „Sie werden Unterstützung erfahren“, versprach die Verwaltungschefin, es sei in diesem Corona-Jahr eine „besondere Situation, eine Leitungsstelle zu übernehmen“, so Schmidt, die selbst erst im Juni das Rathaus übernommen hat. Eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde als Schulträger, dazu mit der Elternschaft und dem Förderverein, darauf vertraut Yvonne Pfefferkorn – und sagte: „Meine Tür steht für euch immer offen.“