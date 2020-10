Henstedt-Ulzburg. Immer in der Nacht von Sonntag auf Montag schläft Tom Gronau schlecht. Das geht jetzt schon seit fast vier Wochen so. Dann wälzt er sich im Bett hin und her. Seine Gedanken kreisen um den bevorstehenden Corona-Test am nächsten Morgen. „Obwohl ich weiß, dass ich mich eigentlich nicht angesteckt haben kann, bin ich immer sehr nervös. Es kann schließlich jeden von uns treffen, auch wenn man vorsichtig ist“, sagt er.

Der junge Schauspieler aus Hen­stedt-Ulzburg dreht gerade eine Komödie für die ARD. Jeden Montagmorgen wird die Crew im Schnellverfahren am Set auf das Coronavirus getestet. Bereits im Laufe des Tages erhält die Produktion die Ergebnisse. „Am besten ist es, wenn man gar nichts hört.“ Das bedeutet nämlich, dass alle Tests negativ ausgefallen sind. Was bisher zum Glück immer der Fall war.

Tom Gronau ist froh, dass er endlich wieder vor der Kamera stehen darf. In den vergangenen Wochen und Monaten mussten zahlreiche Filmproduktionen abgesagt werden. Schauspieler, Regisseure und Kameraleute waren nahezu beschäftigungslos. Nun erwacht die Film- und Fernsehbranche so langsam wieder aus ihrem Corona-Schlaf. „Während der Dreharbeiten trägt man eine große Verantwortung dem Filmhersteller gegenüber“, sagt der 23-Jährige. Ein einziger positiver Corona-Test könnte die gesamte Produktion lahmlegen. Um jegliches Risiko zu vermeiden, verzichtet Gronau weitestgehend auf Körperkontakt. Freunde und Familie begrüßt er mit Faustcheck. „Das fällt mir schwer“, gibt er zu, „ich bin ein körperlicher Mensch, und freue mich schon auf die Zeit, wenn ich all meine Freunde wieder mit gutem Gewissen in den Arm nehmen kann.“

Berührungen gibt es auch am Set so gut wie keine. Das Team hält Abstand und trägt Masken – es sei denn, die Schauspieler stehen vor der Kamera. Trotz negativer Corona-Tests kommt sich hier niemand zu nahe. Kussszenen gibt es in der ARD-Komödie, in der Gronau einen Jungen im Rollstuhl spielt, nicht. „Trotz Corona wird versucht, dass die Stimmung möglichst unbeschwert bleibt, aber natürlich geht die Zeit an keinem spurlos vorbei“, sagt Gronau.

Zwei Filme hat Tom Gronau während der Pandemie gedreht. Am Set der ZDF-Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ gab es extra Hygienebeauftragte. Im Anschluss an körperliche Szenen desinfizierten sie die Hände der Darsteller und achteten darauf, dass alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Sie waren es auch, die das Team auf Corona testeten. Ein Freund von Gronau, der einen Film inklusive Liebesszenen gedreht hat, musste die gesamte Produktionszeit in Quarantäne verbringen, berichtet der Henstedt-Ulzburger.

Dennoch: Tom Gronau hat die Corona-Krise bisher glimpflich überstanden. Ganz im Unterschied zu manch anderen Kollegen, die nach wie vor unter Existenzängsten leiden. Der große Vorteil des Nachwuchsschauspielers ist, dass er noch studiert. Gronau lässt sich an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam ausbilden. „Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich diese ungewisse Zeit noch im Schutzraum Uni erlebe. Das ist eine extrem privilegierte Lage, dessen bin ich mir sehr bewusst.“ Auch wenn der Unterricht in den vergangenen Monaten alles andere als „normal“ ablief.

Ballettstunden per Zoom im elterlichen Wohnzimmer

Nachdem das Coronavirus im März Deutschland erreicht hatte, fand das Schauspielstudium in den ersten sechs Wochen ausschließlich online statt. Tom Gronau, der in den Semesterferien seine Familie in Henstedt-Ulzburg besuchte, ist gar nicht erst zurück nach Potsdam gefahren. Ballettstunden fanden ab sofort im Wohnzimmer seiner Eltern per Zoom-Konferenz mit Kommilitonen und seinem Dozenten statt. Dann drehte jeder seine Pirouetten für sich. Der Dozent bewertete die Tänze am Bildschirm. Die Klaviermusik spielte er laut vom Band ab. „Das klang furchtbar. Aber wir haben es mit Humor genommen“, sagt Gronau. „Ich war froh, als es zurück in die Uni ging.“

Ein Jahr hat er noch vor sich an der Uni. Dann will er zurück nach Hamburg ziehen. Und weiter das tun, was er am meisten liebt: schauspielern. Und vielleicht noch einige andere Dinge, die aber natürlich etwas mit seiner Leidenschaft zu tun haben. „Während des Studiums konnte ich meinen Horizont erweitern“, schwärmt Gronau. Inzwischen kann er sich auch vorstellen, auf der Bühne zu stehen. Oder Filme zu synchronisieren. „Das Studium hat mir gezeigt, es gibt auch so viel Spannendes im Beruf des Schauspielers zu entdecken.“

Mit sieben Jahren spielte er beim Theater Life

Gronau wusste früh, in welche Richtung er später gehen will. Mit sieben Jahren trat er den Norderstedter Amateuren vom Theater Life bei, als Teenager lernte er an der Schauspielschule New Talent in Billstedt. Zum ersten Mal vor der Kamera stand er 2015 für die Kinderfernsehserie „Die Pfefferkörner“. Eine Hauptrolle spielte Tom Gronau in der Neuverfilmung der „Deutschstunde“ nach dem Roman von Siegfried Lenz. Der Film lief im Herbst 2019 bundesweit in den Kinos.

Im Mai strahlte die ARD „Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein!“ mit Gronau aus. Eindrucksvoll verkörperte er einen von Wahnvorstellungen getriebenen jungen Mann, der einer Frau ihr ungeborenes Baby aus dem Leib schnitt. 2021 ist Gronau auf Amazon Prime in der Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ zu sehen.

Trotz der schwierigen Situation, in der sich die Filmbranche befindet, möchte Tom Gronau nicht nur das Negative in der Krise sehen. Schließlich ist er Optimist. „Mir persönlich hat die Zeit viel gebracht. Ich bin zur Ruhe gekommen, konnte reflektieren und habe einiges über mich gelernt“, sagt er.