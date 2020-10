Kreis Segeberg. Haus Sommer wird geschlossen, und das liegt nicht daran, dass es Herbst ist. Haus Sommer ist nicht rentabel, deshalb geht das Licht aus und es wird kalt. Vor allem menschlich gesehen.

Haus Sommer ist ein Alten- und Pflegeheim in Tangstedt. Eine Heimat für 30 betagte Menschen, von denen einige sogar ihr komplettes Leben in Tangstedt verbracht haben. Welch tiefe Wurzeln solch eine Standorttreue schlagen muss, können sich vermutlich die Wenigsten vorstellen. Aber wer nicht völlig bar jeglicher Empathie ist, wird erahnen, dass ein Umzug für diese Menschen – und sei es „bloß“ nach Norderstedt – verstörend, schlicht unzumutbar ist. Doch die Befindlichkeit der Bewohner zählt eben nicht so viel wie die Zahlen einer negativen Wirtschaftsbilanz. Aufgrund chronischen Personalmangels im Pflegebereich ist Haus Sommer nicht ausgelastet und rechnet sich nicht, also: Sommerschluss.

Im Film wäre das jetzt die Stelle, in der sich pfiffige Senioren zum Widerstand aufraffen, ihre eigene Genossenschaft gründen und den Laden übernehmen. Im „richtigen Leben“ läuft das eher nicht so. In der Realität sind Pflegekräfte mies bezahlt (es hat ja Gründe, warum es an diesem Personal mangelt). Und bei der Seniorenbetreuung landet man bei jeder Problemdiskussion in der Sackgasse mit dem Hinweisschild „Finanzen“. Besseres Essen? Kein Geld. Körperpflege länger als die exakt abgezirkelten Minuten? Kein Geld. Einfach mal am Bett sitzen bleiben und eine halbe Stunde da sein? Kein Geld. Ist so.

Wir haben uns an dieses Grauen längst gewöhnt, es währt gefühlt schon ewig. Man denkt meistens nicht daran, man hat ja immer so viel zu tun. Bis man irgendwann nichts mehr zu tun hat, außer in irgendeinem Haus Sommer darauf zu warten, dass der Umzugswagen kommt. Man denkt nicht daran, bis einem plötzlich die Lebenswurzel aus dem Heimatboden gerissen wird. Weil kein Mensch, kein Amt noch sonst eine Institution Geld dafür aufbringt, den ohnehin schon geplanten Neubau so hochzuziehen, dass die Bewohner bis zur Fertigstellung noch im Haus Sommer bleiben könnten, um danach ins neue Gebäude überzusiedeln. Man müsste dafür nur die Finanzlücke in der Bilanz durch Subventionen schließen.

Macht aber keiner. Die alten Menschen aus Haus Sommer sind ja weder eine Bank noch systemrelevant. Sind wir wirklich so zynisch? So abgebrüht und kalt? Man möchte es nicht glauben und hofft auf die Wendung in letzter Sekunde, aufs filmreife „Happy-End“. Damit das „richtige Leben“ mal richtig läuft.