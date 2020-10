Kreis Segeberg. Sie verbringen während der Corona-Pandemie viel Zeit in den eigenen vier Wänden, und die Langeweile nagt an Ihnen? Nun, versuchen Sie, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!

Die französischen Seidenraupenzüchter waren verzweifelt. Die gefürchtete Seidenraupenkrankheit namens Pfefferkornseuche („Pébrine“) vernichtete seit Jahren einen wachsenden Anteil des Ertrags. 1865 bilanzierte man eine Katastrophe: Statt der üblichen 26 Millionen Seiden-Kokons wurden nur noch vier Millionen eingesammelt - ein Industriezweig stand vor dem kollektiven Ruin.

Leider hatte niemand eine Vorstellung davon, welche genauen Umstände für die Auslösung und Verbreitung von Krankheiten schlechthin verantwortlich waren. Seit Jahrhunderten vermutete man diffuse Umstände wie „giftige Dämpfe“ als Überträger von Pest, Cholera und anderen Seuchen.

Dementsprechend skeptisch zeigte sich die Fachwelt, als ein Chemieprofessor an der Pariser Sorbonne behauptete, die meisten Krankheiten würden von winzigen „Mikroorganismen“ übertragen. Da jedoch alle konventionellen Methoden zur Bekämpfung der Pébrine-Krankheit versagten, wandte sich der Verband der französischen Seidenraupenzüchter in der Stunde der Not an den kuriosen Chemieprofessor. Der nahm den Auftrag an, obwohl er den Züchtern ehrlich erklärte, „von Raupen verstünde er überhaupt nichts“. Fünf Jahre lang forschte der Wissenschaftler am Mikroskop, dann präsentierte er den Befund. In Körpern und Kot der kranken Raupen tummelten sich bestimmte Kleinstlebewesen, die in gesunden Tieren nicht nachzuweisen waren.

Der Professor empfahl den Züchtern, die Käfige alle 20 Minuten zu reinigen und kranke Raupen sofort zu isolieren. Diese Therapie schlug an. Alsbald feierte die Fachpresse den „Retter der Seidenraupenindustrie“. Dankbare Züchter, meist kleine Nebenerwerbsbauern, die ihr mageres Einkommen durch die Seidenraupenzucht aufbesserten, beschenkten den Professor mit Unmengen von Würsten, Schinken und Braten.

Der Mikrobiologe dachte längst weiter. Er kombinierte, dass die Übertragung von Krankheiten bei Menschen ähnlich funktionieren müsste wie in der Tierwelt.

Tatsächlich wies er schließlich nach, dass Infektionskrankheiten durch Bakterien verursacht werden. Es gelang ihm sogar, Krankheitserreger durch Erhitzen abzuschwächen und in wirksame Impfstoffe umzuwandeln.

Wie hieß der Pionier der Bakteriologie?

Die Antwort steht am Montag im Abendblatt. Am Donnerstag suchten wir eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen: Es handelte sich um Hedwig Courths-Mahler.