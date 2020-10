Norderstedt. Wer jemals bei einer Sitzung der Stadtvertretung eingeschlafen ist, der muss deswegen nun kein schlechtes Gewissen mehr haben. Es lag nicht am mangelnden Interesse oder Durchhaltevermögen. Das Licht im Plenarsaal war Schuld. Oder sollte man besser sagen, das Nicht-Licht?

„An der Decke hängen diese Leuchtstoffröhren. Das ergibt ein indirektes, diffuses Licht. In der Wirkung ist das wie ein bewölkter Himmel. Es macht schläfrig“, sagt Gerald Kappelmann. Der Architekt des Hamburger Büros acollage steht am Dienstag vor der Stadtvertretung und präsentiert dem Plenum das Ergebnis einer zweijährigen Planungsphase für die erste Umgestaltung des Plenarsaales seit 40 Jahren – also seit er das erste Mal eingerichtet wurde.

Der 40 Jahre alte Saal steht im Renovierungsstau

Dass der Neustart nicht nur wegen des diffusen Lichtkonzeptes bitter nötig ist, darüber herrscht Einigkeit in Politik und Verwaltung. Der Saal entspricht nicht mehr den heute geltenden Anforderungen an den Brandschutz. Die Sprinkleranlage in der Decke ist teilweise undicht. Die Heizungs- und Belüftungsanlage muss modernisiert werden. Ebenso die antiquierte Medientechnik des Saales und die Lautsprecheranlage. Der 40 Jahre alte Teppichboden muss raus, die Polsterung der ledernen Sitzungssessel ist durchgesessen, die schweren Eichenholztische von den Jahrzehnten vieler Debatten gezeichnet. Ganz zu schweigen davon, dass die Möblierung eine schwere, düstere und unzeitgemäße Stilistik haben. Die Politik hat im Juni 2019 ein 1,7 Millionen Euro schweres Renovierungspaket beschlossen. Zuvor waren Gerald Kappelmann und sein Team von acollage mit einem Kostenvoranschlag beauftragt worden. Nun erfuhr die Politik, für was konkret das Geld ausgegeben werden soll.

Wer sich mit der Formensprache des Büros acollage auseinandersetzt und die funktionalen und minimalistischen Projekte und Entwürfe des Büros betrachtet, der konnte nicht überrascht sein, dass der Entwurf den neuen Norderstedter Plenarsaal als einen hellwachen, auf das Wesentliche reduzierten Versammlungsort interpretiert, in dem Designklassiker und wenige Farben Akzente setzen und jeglicher ziselierter Schnickschnack vermieden wird.

Viel Weiß, viel Klarheit und ein absoluter Designklassiker

Kappelmann führte aus, dass man sich zwar mit Respekt der holzvertäfelten Historie des Saales genähert habe und diese auch an Wänden und der Decke erhalten möchte, sich zumindest bis auf Augenhöhe an der Stirnseite des Saals davon aber grundsätzlich absetzen wollte. In Form einer weißen, dezent gemusterten Wandvertäfelung. Ein stark gebrochenes Weiß, wie Kappelmann betont, also nicht ganz so ungemütlich. Auch die von einem Industriedesigner entworfenen Abgeordneten-Tische sollen in jenem Weiß für Klarheit sorgen. Auf den Boden kommt ein dunkler Teppich, mit einem quer verlaufenden Faden in Blau durchwoben. Jenem Blau, dass sich auch in den Bezügen der Drehstühle im Plenum wiederfindet. „Es sind die Farben des Norderstedter Stadtwappens – Weiß und Blau. Das wirkt identitätsstiftend“, sagt Kappelmann.

Und gegen Schläfrigkeit und Bedeckter-Himmel-Gefühl hat ein Lichtdesigner im Auftrag von acollage ein LED-System für den Plenarsaal entwickelt, das sich den Tageslichtverhältnissen im Saal anpasst und so für allzeit beste Beleuchtung beim politischen Willensbildungsprozess sorgt.

Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und Stadtpräsidentin Kathrin Oehme beim Probesitzen des neuen Mobiliars für den Plenarsaal.

Foto: Andreas Burgmayer

Die mögliche Zukunft des Plenarsaales gibt es in der Sitzung nicht nur zum Angucken, sondern auch zum Anfassen. Ein Stück des Teppichs, einige der Stühle und ein Doppeltisch wurden im Plenarsaal zum Probesitzen aufgebaut. Die Abgeordneten lassen sich wechselweise in die vorgesehenen Aluminiumchairs von Charles Eames plumpsen, jenem in den 50er-Jahren von dem amerikanischen Design-Papst entwickelten Stuhl, der bis heute in unzähligen Büroetagen seinen unaufhaltsamen Siegeszug fortsetzt.

Durabilität sei wichtig, sagt Kappelmann. Die Stühle als auch die Tische, gefertigt aus einem Laminat beschichteten Holz und einem Metallgestell, alles so beschichtet, das Schmutz locker abgewischt werden könne, sollen mindestens ebenso lange halten wie die alten Möbel. Und diese Langlebigkeit hat eben ihren Preis. 300.000 Euro sind allein für die Möblierung im Konzept reserviert. Der Eames-Stuhl als Hochlehner mit Stoffbezug kommt auf 2300 Euro, der Doppeltisch auf 2700 Euro, Einzeltische kämen 600 Euro günstiger.

„Wir haben uns ausnahmslos mit Experten zwei Jahre Gedanken zu diesem Projekt gemacht. Diese Konzept, diese Möblierung, das ist es, was wir ihnen empfehlen“, sagt Kappelmann schließlich. Und es klingt weniger nach Angebot als nach Ultima Ratio. Der Beschlussvorschlag liegt auf dem Tisch, die Stadtvertretung könnte nun alles abnicken.

Aber Peter Holle von der CDU beantragt schließlich, dass die Abstimmung vertagt wird. „Wir müssen uns über das Präsentierte und die Auswahl der Stühle und Tische erst mal fraktionsintern klar werden. Wir können heute nicht einfach entscheiden.“ Dem schließt sich das Plenum mit voller Mehrheit an.

Holle findet, 2300 Euro für einen Stuhl sei eine Menge Holz. „Das mal 50!“ Sind 115.000 Euro, ganz recht. Christine Bilger von der Linken sagt, das Mobiliar wirke so kalt wie auf einem Messestand. Reimer Rathje von der WiN ist nicht überzeugt, ob sich Schuhabrieb und anderer Schmutz an den schneeweißen Tischen wirklich abwaschen lässt und macht sich Sorgen, dass diese irgendwann richtig schmuddelig aussehen könnten. Stadtpräsidentin Kathrin Oehme ist das Weiß zu Weiß. „Kann man das nicht dunkler machen und so auch die braune Holzvertäfelung aufgreifen?“ Architekt Kappelmann wirkt zusehends verschnupft. „Grundsätzlich geht ja alles. Aber ich kann Ihnen das nicht empfehlen. Mit Verlaub, das würde das Konzept konterkarieren. Und da muss man hinterfragen, ob das noch modisch ist. Ich habe ein Problem mit Dunkel.“

Es könnte sein, dass die Mehrheitsfindung zur Gestaltung des Plenarsaals noch schwierig wird. Glücklicherweise muss sie nicht im einschläfernden, diffusen Licht des alten Plenarsaales gefunden werden. Die Stadtvertretung tagt derzeit Corona-bedingt im gut ausgeleuchteten Großen Saal der TriBühne.