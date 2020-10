Norderstedt. Seit Mittwoch wird die 69-jährige Krystyna Urszula Patalas vermisst. Sie ist polnische Staatsangehörige und war zu Besuch bei ihrer Tochter in Norderstedt. Sie verschwand gegen 8 Uhr aus der Wohnung der Tochter. „Die Vermisste hat ihren Wohnsitz in Polen und keine bekannten Anlaufadressen in Deutschland“, teilte die Polizei mit. Bargeld und Ausweisdokumente hat sie nicht dabei.

Die 69-Jährige leidet an Demenz und benötigt dringend Medikamente. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist 1,5 bis 1,6 Meter groß und trägt dunkelbraunes, schulterlanges Haar. Krystyna Urszula Patalas ist mit einer beigefarbenen Steppjacke, blauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet. Vermutlich trägt sie eine Brille. Wer die Frau gesehen hat, wird gebeten, die Kripo unter 040/528060 oder eine andere Polizeidienststelle zu informieren.