Norderstedt. Die vermisste 69-Jährige, die bei ihrer Tochter in Norderstedt zu Besuch war und in der vergangenen Woche verschwunden war, ist wieder da. Die 69-Jährige leidet an Demenz und benötigte dringend Medikamente. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie "wohlbehalten" in Rahlstedt aufgefunden.

( tz )