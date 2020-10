Norderstedt. Die Norderstedter Polizei sucht einen Radfahrer, der eine 86-jährige Frau zu Fall gebracht hat und danach mit seinem Fahrrad flüchtete. Der Unfall geschah am 22. September. Der etwa 50-jährige Mann war gegen 12.30 Uhr an der Ulzburger Straße in Höhe des Durchgangs zum Rehkamp gestürzt und war dabei gegen die Rentnerin gefallen. Die 86-Jährige prallte dabei auf der Fahrbahn gegen ein Auto und verletzt sich leicht. Hinweise auf den Radfahrer unter Telefon 040/528060.