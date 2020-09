Frisierende Väter und Videospiel-begeisterte Mütter

An der Volkshochschule lernen Vätern, ihren Töchtern Zöpfe zu binden. Fordern Mütter ihre Söhne bald in Ballerspielen oder Rap-Battles heraus?

Kreis Segeberg. Papa geht arbeiten, bringt bestenfalls den Mülleimer raus und geht ansonsten gelegentlich am Wochenende mit den Jungs auf den Fußballplatz oder mit den Töchtern in den Zoo. Mutti macht den Rest. So war das früher. Im vorigen Jahrhundert, als Bundeskanzler noch dicke Zigarren schmauchten und die Hausfrau pünktlich zum abendlichen Beginn des Fernsehprogramms den Käse-Igel auf den Nierentisch brachte.