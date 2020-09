Paddler, Pottwale und ein Rohr

Langsam neigt sich der Sommer, was nach Ansicht von Jan Schröter für Wassersportler eine ganz miese Nachricht ist.

Wassersport betreiben in diesem Jahr immer mehr Menschen, das war ja bereits das Thema in der letzten „Wochenschau“ vor meiner kleinen Urlaubspause, in der ich rasch noch mal Boot gefahren bin, bevor sämtliche Wasserfahrzeuge von der Jacht bis zum Kanu für einen langen Winter eingemottet werden und alle SUP-Boards wieder daheim als Bügelbrett dienen müssen (Obacht: Die aufblasbaren Exemplare vertragen nur kalte Eisen!).