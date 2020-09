Das C-Ziel: Zusammen durchkommen

In diesem verrückten Jahr erlebt man so manches: Zum Beispiel kommt man aus dem Urlaub zurück und erkennt seine Heimat kaum wieder.

So geht es mir gerade. Nein, ich war nicht in einem Corona-Hochrisikogebiet, es gab für mich keine Reise im überfüllten Zug, Bus oder Flieger und keinen Ringelpiez ohne Maske. Ich war auf einem kleinen Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern. Einsam im Wald, am Seeufer gelegen. Kein Internet, nur sporadisch vorhandenes Mobilnetz, im Wohnwagen kein TV, und das Radio ging am zweiten Tag kaputt, was nicht als Verlust empfunden wurde.