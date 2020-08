Die Extraschicht der Schüler im Lernsommer

Früher wurde in den Sommerferien herum gelegen oder das örtliche Freibad unsicher gemacht. In Corona-Zeiten büffeln Schüler auf in den Ferien.

Kreis Segeberg. So schnell wird man eines Besseren belehrt. Am Mittwoch ließ ich mich in diesem Blatt noch über Schüler, Schulpersonal und Bildungspolitiker aus, die während der Sommerferien alle eventuell gehegten Arbeitspläne vergessen, bis sie der „plötzliche“ Schulbeginn überrumpelt. Ist normal, ging mir als Schüler ähnlich. Ich schrieb dazu: „Montag fängt die Schule an, und man ist leider so doof geblieben wie vor den Ferien.“