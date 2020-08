Der Uhu im Brunnen und ein Geheimfach

Bei der Meldung über einen Jung-Uhu in Nöten, kam Jan Schröter nicht umhin, sich zu fragen: Saßen wir nicht alle mal fest in aussichtsloser Lage?

Kreis Segeberg. Polizeialarm am letzten Wochenende in Bad Segeberg: Aus dem Brunnenschacht der historischen Siegesburg am Kalkberg drangen jämmerliche Klagelaute. Wäre jetzt noch Nebel aufgekommen, hätte man die Szenerie vermutlich für eine Filmkulisse gehalten, wahlweise für „Der Hund von Segeberg“, „Graf Dracula und die Fledermausgrotte“ oder „Die drei Fragezeichen und das Geheimnis des Burgbrunnens“.