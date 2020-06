Dagmar Buschbeck (57) umrundet seit dem 18. Mai Deutschland mit dem Rad. Hier macht sie Station an einem bayerischen Kulturdenkmal, dem Weißwurstäquator in der Glasstadt Zwiesel.

Dagmar Buschbeck will in acht Wochen rund 5200 Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Auch weil Sportveranstaltungen in Norderstedt abgesagt sind.