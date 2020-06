Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Abitur

Mit Freude nahmen die acht Abiturientinnen und Abiturienten die Auszeichnung des Rotary-Clubs Norderstedt entgegen. Im Foto von links: Denise Pingel erarbeitete sich an der Willy Brandt-Schule den Notendurchschnitt 1,4. Sie will auf Lehramt fürs Gymnasium studieren. Sören Friedrich (1,2) vom Berufsbildungszentrum studiert demnächst Verkehrs-Ingenieurswesen in Dresden. Fabio Gerhard (1,7) erhielt den Sozialpreis für die Leitung der AG Courage am Coppernicus-Gymnasium und absolviert nun eine Ausbildung im biologisch-dynamischen Ackerbau. Reint Gondermann erzielte am Coppernicus-Gymnasium die Traumnote 1,0 und will an der Hamburger Uni Jura studieren. Jens Becker ist zurzeit amtierender Präsident des Rotary Clubs Norderstedt. Luis Carretero (1,2) vom Gymnasium Harksheide sucht für sein Physik-Studium in Zürich noch Sponsoren. Rotarier und Pastor Michael Schirmer und Nachrichtensprecher Andreas Käkell sprachen mit den Abiturienten über ihre Zukunft. Dazwischen steht Laura Rahimi vom Lise-Meitner-Gymnasium, die ebenfalls die Traumnote 1,0 erzielte und in Hamburg Medizin studieren will. Leonie Mieke Schmidt vom Gymnasium Harksheide erhielt den Sozialpreis Harksheide. Sie absolviert jetzt ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Hamburger Judo-Verband. Ein Einser-Abitur baute auch Jonas Keegan vom Lessing-Gymnasium. Er wird Wirtschaftsinformatik studieren und im Dualen System bei der Otto-Gruppe ausgebildet.