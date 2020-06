Nach Corona-Pause: Alles anders auf Mallorca

Das Robert-Koch-Institut meldet: Männer sterben doppelt so häufig an Covid-19 wie Frauen. Und auf Mallorca ist’s allein nur halb so schön.

Kreis Segeberg. Diese Schlagzeile über eine Pressemeldung des Robert-Koch-Instituts ist in der Tat bemerkenswert: „Männer sterben mindestens doppelt so häufig an Covid-19 wie Frauen.“ Ich dachte immer, jeder stirbt nur einmal. Das ist sowas von ungerecht. Männer haben sowieso schon eine im Vergleich zu Frauen viel kürzere Lebenserwartung, und nun sterben sie auch noch zweimal. Falls das wirklich so ist, müssten sie ja immerhin einmal wiedergeboren werden, und zwar als Mann, sonst könnte Mann nicht doppelt ableben. Ich werde umgehend beantragen, dass ich meine bislang erworbenen Rentenansprüche auch fürs zweite Leben geltend mache. So ließe sich die geringere Lebenserwartung kompensieren, denn dann bestünde mein Bonusdasein zu 100 Prozent aus Urlaub.