Nach dem Tagebuch kommt das Update

Masken, Abstandsregeln, Desinfektionswäschen – all dies spulen wir mittlerweile routiniert ab. Das ist gut so. Covid-19 ist ja nicht verschwunden.

Nachdem die spanische Regierung einem entsprechenden Antrag lokaler Verwaltungen zugestimmt hat, treten wir am nächsten Montag unseren neuen Job als Testurlauber auf den Balearen an. Danach bewerben wir uns als Komparsen für den ab Ende Juni geplanten Probebetrieb auf dem tatsächlich annähernd fertiggestellten Hauptstadtflughafen BER. Anschließend sind endlich Sommerferien, also ab nach Schweden, drei Wochen mindestens, danach vorschriftsmäßig zwei Wochen Quarantäne zu Hause. Gelingt es dann noch, zum Arbeitsauftakt eine Dienstreise nach England zu ergattern, beginnt diese ebenfalls mit zweiwöchiger Quarantäne. Schon ist es Weihnachten – und wir sind so gut erholt wie nie.