Prominente mit großer Reichweite in sozialen Netzwerken sagen öfter mal etwas zu Dingen, zu denen sie besser gar nichts gesagt hätten. Und Sie?

Quarantäne-Tagebuch Steckt nicht in jedem Menschen ein Papagei?

Kreis Segeberg. Die meisten von uns Normalos sind schon froh, wenn uns überhaupt mal jemand zuhört, wenn wir etwas zu sagen haben. Falls wir uns in den virtuellen „Social Media“–Netzwerken bewegen, kommen wir auf einige Dutzend „Freunde“ oder „Follower“. Und längst nicht mit jedem dieser Leute findet regelmäßig Kommunikation statt. Zu analogen Zeiten hätte man den Status dieser ziemlich in Anonymität verharrenden Kontakte als „Karteileiche“ bezeichnet. Unterm Strich ist die Zahl derer, die von unseren gelegentlichen Internet-Äußerungen Notiz nehmen, also wohl noch kleiner, als unsere Kontaktliste hergibt.

Bei Promis ist das anders. Wenn die ihre Netzwerke füttern, lesen das zig-tausende, manchmal Millionen Menschen. Das ist eine Meinungsmacht, mit der es sich durchaus Politik machen lässt, wie man nicht bloß am Beispiel Donald Trump (80 Millionen „Follower“ bei Twitter) erleben muss. Mit der betrüblichen Konsequenz, dass manchmal in den Sozialen Netzwerken prominente Menschen etwas über Angelegenheiten sagen, zu denen sie gar nichts zu sagen hätten, weil sie eigentlich kaum etwas darüber wissen. Und dem Effekt, dass sehr viele minder prominente Leute, die auch kaum etwas über diese Angelegenheit wissen, aber gern etwas darüber sagen würden, diese dünnbrettschmalen Kommentare einfach nachplappern, weil in jedem Menschen ein mehr oder weniger großer Papagei steckt.

Damit Prominente ihre enorme Netzpräsenz nicht nur selbstzweckmäßig, sondern auch allgemeindienlich einsetzen, gibt es die internationale Aktion #PassTheMic („Übergebe das Mikrofon“). Sie überlassen für einen Tag ihren Social-Media-Account und die damit verbundene Riesen-Gefolgschaft einer anderen Person. In Deutschland übernimmt beispielsweise am 8. Juni die Hamburger UKE-Virologin Marylyn Addo den Instagram-Account der Komikerin Carolin Kebekus und versorgt 340.000 Follower mit wissenschaftlich seriösen Infos zur Corona-Pandemie.

Ich bin ein großer Fan dieser Aktion. Promis sind in der Regel ausgefuchste PR-Experten, die Kernkompetenz von Wissenschaftlern liegt eher woanders, nämlich idealerweise in ihrem Fachgebiet. Durch #PassTheMic kommt beides optimal zusammen – Finanzminister Olaf Scholz würde dieser Symbiose zweifellos das Prädikat „Wumms!“ verleihen. Und wie reizvoll ist die Vorstellung, wie es die Scharen der Promi-Follower verblüfft, wenn aus der gewohnten Quelle seichter Botschaften von einem Tag auf den anderen plötzlich geistiges Manna die virtuellen Kanäle durchfließt! Diese Aktion darf nie enden und sollte unbedingt ausgebaut werden. Denn wie viel schöner wäre diese Welt, würde Donald Trump seinen Twitter-Account auch nur für einen Tag – besser natürlich: für immer – einem Menschen mit Anstand, Verantwortungsbewusstsein und politischen Sachverstand übergeben. Oder überhaupt irgendeinem Menschen, es wäre auf jeden Fall eine Verbesserung.

Wahrscheinlich wäre sogar ein Papagei die vergleichsweise bessere Wahl.