Wer war der gesuchte zackige Schaumschläger?

Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt, Geisterspiele der Bundesliga im menschenleeren Stadion sind nicht so Ihr Ding, das Shoppen macht mit der Maske im Gesicht keinen Spaß, und die Kumpels am Stammtisch in der Kneipe können Sie auch noch nicht treffen. Was tun? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Wir veröffentlichen täglich unsere Rätsel-Kolumne – gesucht wird der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





Auf dem zerklüfteten Sandsteinmassiv thronen die Reste einer einst großen Festung, Viadukte überspannen steile Talgründe. Die abwechslungsreiche Topografie erzwang die Stadtanlage auf zwei Ebenen.

Politische Entscheidungen bewirkten eine reizvolle Verbindung aus provinziellem Charme und internationalem Flair. Wer vermutet schon Institutionen von kontinentaler Bedeutung in der Hauptstadt eines Landes, dessen komplette Militärstreitkraft aus einer Freiwilligentruppe von 700 Mann besteht? Wahre Macht ist eben eine Frage des Geldes, und mancher ausländische Gast schmuggelt auf dem Weg in die Festungsstadt ein Vermögen am heimischen Zoll vorbei.

Etwas Startkapital erhoffte sich auch der vorbestrafte, stellungslose Schuhmacher, der am 16. Oktober 1906 im Rathaus eines heutigen Berliner Stadtteils auftauchte. In geliehener Offiziersuniform, im Gefolge einige auf der Straße zwangsrekrutierte Soldaten mit blanken Bajonetten, beschlagnahmte der Hochstapler mit markigen Worten die Stadtkasse: „Befehl ist Befehl. Hinterher könn’se sich beschweren.“ Der Coup platzte, der falsche Offizier landete erneut im Gefängnis, aber weltweit lachte man über des Schusters Frechheit und den unbedingten Autoritätsglauben seiner Opfer. Nach seiner Entlassung (zwei der aufgebrummten vier Jahre erließ man ihm aufgrund guter Führung) ging er für einige Monate in die USA und brillierte im Zirkus Barnum in seiner Paraderolle als angeblicher Offizier.

Ab 1910 ließ er sich im Bahnhofsviertel der Festungsstadt nieder. Sein zweifelhafter Ruhm verblasste zunehmend. Als er 72-jährig 1922 starb, musste die Armenkasse die Beerdigungskosten übernehmen. Auf dem Weg zum Cimetière Notre Dame passierte der Trauerzug angeblich einen Trupp Soldaten. Jemand erzählte dem Befehlshaber, der Verstorbene sei Offizier gewesen. Prompt erwiesen die Soldaten dem vermeintlichen Kameraden militärisch grüßend eine letzte Ehre – grandioses Finale für einen Schwindler.



Wie hieß der gelernte Schumacher? Und wie heißt die europäische Hauptstadt, die noch heute sämtliche Grabpflegekosten für seine letzte Ruhestätte trägt?

Die Antwort steht in der Wochenendausgabe des Abendblatts. In der gestrigen Ausgabe suchten wir den Namen eines berühmten Physikers und den Namen der Stadt, in der er eine wichtige Entdeckung machte. Gemeint ist der Strahlenforscher Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923). Im Physikalischen Institut der Universität Würzburg entdeckte er am 8. November 1895 die nach ihm benannten Röntgenstrahlen; hierfür erhielt er 1901 bei der Vergabe der ersten Nobelpreise den ersten Nobelpreis für Physik.