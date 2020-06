Umweltminister: 400 Euro Zuschuss zum Lastenrad

Kreis Segeberg. „Klimaschutz fängt in den eigenen vier Wänden an“, sagt Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht. Mit dem am Donnerstag vorgestellten Förderprogramms des Landes will Albrecht die privaten Investitionen in den Klimaschutz mit 1,6 Millionen Euro finanziell unterstützen. Das Programm startet schon am Dienstag, 9. Juni.

Es beinhaltet ein Bündel an Fördermaßnahmen. Geld vom Land gibt es für Bürger, die sich Lastenfahrräder kaufen, die E-Ladestationen installieren oder Stromspeicher, Photovoltaik-Balkonanlagen, Solarthermie-Anlagen, nichtfossilen Heizungsanlagen und Regenwasserzisternen. Auch die Einrichtung eines Fernwärmeanschlusses und die Anlage eines Gründaches werden bezuschusst. Über drei Jahre verteilt stehen die 1,6 Millionen Euro zur Verfügung. Die Fördersumme unterscheidet sich je nach Gegenstand und kann bis zu 50 Prozent – im Einzelfall sogar 75 Prozent – der förderfähigen Kosten betragen. Ein Lastenfahrrad beispielsweise wird mit maximal 400 Euro bezuschusst. Ein Stromspeicher kann mit 800 Euro und zusätzlichen 200 Euro für Installations- und Anschlusskosten gefördert werden. Antragsberechtigt sind Privatpersonen, die ihren Erstwohnsitz in Schleswig-Holstein haben. Pro Person ist nur ein Antrag für dieselbe Maßnahme möglich. „Wir unterstützen Bürger bei nachhaltigen Investitionen in die Zukunft. So können wir es schaffen, dem Klimawandel zu begegnen und die Gesellschaft positiv zu entwickeln. Lassen Sie uns gemeinsam der regenerative Motor unserer Zeit sein“, appelliert Albrecht.

Jede einzelne Investition in den Klimaschutz sei wichtig, weil sie dazu beiträgt, die Klimaschutzziele zu erreichen und die natürlichen Ressourcen zu schonen. „Aber nicht jede Investition ist finanziell durch private Haushalte auch zu leisten. Deshalb fördern wir all jene, die im Kleinen für den Klimaschutz leisten, was uns im Großen hilft. Denn dem Klimawandel können wir nur gemeinsam begegnen“, so der Minister.

Online-Anträge zum Förderprogramm unter www.schleswig-holstein.de/klimaschutz