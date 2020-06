Noch herrscht Corona-bedingt gähnende Leere im Arriba Erlebnisbad. Doch von Montag, 8. Juni an, dürfen wieder bis zu 300 Leute in die Becken und die Rustchen – auf Abstand.

Hallenbäder, Konzerte und Märkte – was sich durch die neuen Lockerungen der Corona-Regeln in der Region verändert und was geplant ist.