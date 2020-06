Bierbauch-Jockel auf der Großbildleinwand

Eine neue Form von Public Viewing: In der dänischen Fußballliga waren aber statt der Profis die Fans per Video im Stadion zugeschaltet.

Kreis Segeberg. Auch in Dänemark wird nun wieder Profifußball gespielt. Bei der Partie zwischen Aarhus und Randers präsentierte man sogar eine Weltneuheit. Da wegen Corona keine leibhaftigen Zuschauer im Stadion zugelassen wurden, hatte man auf den Tribünen große Leinwände installiert. Die ausgesperrten Fans durften sich von zu Hause aus über eine Internet-Videoplattform zuschalten und auf den Tribünen-Leinwänden einblenden lassen. Unten hechelten die Akteure über den Rasen, oben sah man irgendwelche Bierbauch-Jockel überlebensgroß in Jogginghose auf dem Sofa lümmeln – in einer Hand die Fernbedienung, in der anderen das Getränk. Gruselig. Da wünscht man sich doch lieber „normale“ Geisterspiele vor leer gefegten Rängen zurück. Dass die Sportler nicht auf der Stelle die Arbeit verweigerten, grenzt für mich an ein Wunder.