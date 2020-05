Christiane Mond von der WiN-Fraktion genießt die Ruhe ohne Fluglärm im Garten in Norderstedt. Im Hintergrund Sohn Nicolas Mond und Hergard Rathje.

Durch die Pandemie-Krise am Flughafen Hamburg erfahren Fluglärmaktivisten in Norderstedt, wie das Leben (fast) ohne Flugzeuge am Himmel wäre.