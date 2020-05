Geburt auf der Straße – Mutter lässt Baby in Gebüsch liegen

Grausige Entdeckung in der Nacht zu Sonnabend in Norderstedt – Passant findet ein Neugeborenes. Die Kripo bittet um Hilfe.

Norderstedt. Das klägliche Wimmern war in der nächtlichen Stille nicht zu überhören: Ein 30 Jahre alter Mann hat am Sonnabendmorgen in Norderstedt eine schreckliche Entdeckung gemacht: In einem Gebüsch am Cordt-Buck-Weg lag ein frisch entbundener Säugling.

Der Mann war dort um 3.45 Uhr vorbei gekommen, hatte im Gebüsch das Baby in einer blauen Wolldecke entdeckt und umgehend Polizei und Rettungsdienst verständigt.

Säugling wurde stark unterkühlt in Hamburger Klinik gebracht

Mit starken Unterkühlungen wurde der Junge mit dem Notarztwagen in eine Hamburger Klinik gebracht. Die Spuren deuten laut Polizei darauf hin, dass sich die Geburt in unmittelbarer Nähe der Kindertagesstätte Cordt-Buck-Weg auf dem dortigen Fußweg ereignete.

Die Mutter ist noch unbekannt. Nachfragen in den umliegenden Krankenhäusern in Schleswig-Holstein und Hamburg verliefen bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kripo sucht Mutter des Säuglings und hat Fragen

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zur Identität der Kindsmutter geben? Wer hat sonst in der Nacht zu Sonnabend relevante Beobachtungen im Bereich Cordt-Buck-Weg / Steindamm / Ulzburger Straße (Höhe Elektro Alster Nord / Schweinske) gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/52806-0.

( HA )