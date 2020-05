Nur durch die Gegend latschen – geht nicht

Wir sind ein hibbeliges Völkchen: Zielloses Umherwandern ist für den Menschen nichts, wir brauchen immer einen Sinn – und sei er noch so sinnlos.

Kreis Segeberg. Im „Europagarten“ zwischen dem Rathaus und einem Einkaufszentrum liegen in Henstedt-Ulzburg etliche buntbemalte Steine auf einer kleinen Mauer. Einige dieser Exemplare zeigen kaum mehr als Farbkleckse, andere zieren regelrechte Kunstwerke. Man darf sie mitnehmen, als „Wanderstein“ woanders wieder ablegen oder sich einfach daran erfreuen. Und nicht bloß hier, sondern mittlerweile überall. Mehr als 800 solcher Stein-Gruppen agieren allein in Deutschland. Was wieder einmal eindrucksvoll belegt: der Mensch muss immer etwas zu tun haben.