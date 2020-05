Entspannung und stressfreie Zeiten

Lass Sie uns über Sex reden – Sex in Zeiten von Corona. Oder besser: Über Oxytocin!

Vermutlich haben die meisten von uns noch nie so viele wissenschaftliche (manchmal auch bloß pseudowissenschaftliche) Beiträge und staubtrockene Verhaltensregeln quer durch sämtliche Medien konsumiert wie in diesen Corona-Wochen. Was wir dabei lernen: Man kann Muskeln haben wie ein Boxchampion, den Verstand einer Nobelpreisträgerin, die Anmut einer gefeierten Ballerina oder das Talent eines begnadeten Pianisten.