Der neue Job: Corona-Scout

Grillen mit Freunden ist unter Corona-Bedingungen so aufwendig wie ein G-20-Gipfel – eine Marktlücke

16 Bundesländer, 16 unterschiedliche Corona-Regelwerke. Ab nächsten Montag kommen überall im Lande neue Regeln hinzu oder alte Regeln werden modifiziert. Das ist allmählich ähnlich übersichtlich wie eine Steuererklärung, nämlich ohne Fachberatung kaum zu durchblicken. Hier bietet sich für Reisebürokaufleute, Freizeitanimateure und Reisebusunternehmer ein alternatives Betätigungsfeld als Corona-Scouts, um endlich wieder aus der Kurzarbeit herauszukommen.

Bei uns im Norden bleibt, unter anderem, Grillen in der Öffentlichkeit verboten. In Baden Württemberg ist das ab dem 18. Mai wieder erlaubt, wenn auch nur mit Mitgliedern des eigenen und maximal eines weiteren Haushalts. Es bedarf also einer guten Organisation, das überlässt man dann Profis, zum Beispiel den oben Genannten.