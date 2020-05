„Besonders am Anfang haben sich sehr viele Familien gemeldet und Kinderbücher, Spiele, Lernmaterial für die Schule und Kochbücher bestellt“, sagt Büchereileiterin Karin Sträter.

Voraussichtlich in dieser Woche soll es an den vier Standorten in Norderstedt wieder losgehen – allerdings mit einem eingeschränkten Angebot.