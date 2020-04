Henstedt-Ulzburg . Manche Dinge blühen im Verborgenen. Ohne Aufmerksamkeit und Beifall des großen Publikums. Dabei sind sie für das Funktionieren unserer Wirtschaft und die vielen Produkte unseres Alltag unverzichtbar. Für Firmen wie die Sieber Forming Solutions hat man den Begriff Hidden Champions kreiert, die versteckten Meister ihres Fachs. Bei Sieber in Henstedt-Ulzburg arbeiten etwa 90 Mitarbeiter und tüfteln täglich in dem mittelständischen Werkzeugbaubetrieb an hochpräzisen Qualitätsbauteilen. Und dass seit nunmehr 70 Jahren.

Was mit dem Blick des Laien zunächst unspektakulär erscheint, entpuppt sich bei genauem Hinsehen als grandiose Erfolgsgeschichte: Bei Sieber werden Formen und Stempel gebaut, die für das Pressen von kleinen bis sehr kleinen, ab und zu auch etwas größeren Metallteilen unverzichtbar sind. Ohne sie würden weder Autos fahren noch könnten insbesondere Menschen im fortgeschrittenen Alter auch morgen noch kräftig zubeißen. Aber der Reihe nach.

,,Stellen Sie sich vor, Sie legen ein zehn Zentimeter langes und einen Zentimeter dickes Stück Metalldraht in eine Form. Dann pressen sie das Teil unter Hochdruck. Der Draht wird länger, er verformt sich und erhält vielleicht einen Knick. Dann kommt noch einen kleine Glocke obendrauf. Zum Schluss wird daraus der Ventildeckel für einen Automotor“, erklärt Sieber-Geschäftsführer Gerhard Hagenau, der den Familienbetrieb seit 2013 mit Klaus Daniels, Geschäftsführer für den technischen Bereich, gemeinsam führt. ,,Oder Sie wollen ein Rad wechseln. Um die Radmuttern zu lösen, stecken Sie eine 17er-Nuss auf den Steckschlüssel. Die Werkzeuge, um die Nuss oder den Ventildeckel zu pressen, konstruieren und bauen wir“, ergänzt Daniels.

Die Konkurrenz sitzt in Asien – und ist deutlich schlechter

Seit den 1950er-Jahren stellt Sieber Spezialwerkzeuge aus Hartmetall her, die im Maschinenbau verwendet werden. Eigentlich hätte es zum Firmenjubiläum vor ein paar Tagen ein großes Fest für die Mitarbeiter geben sollen. Doch Corona hat allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Als kleines Trostpflaster gab es Pizza für die Belegschaft, die seit der Krise im Zweischichtbetrieb arbeitet. Die große Party wird voraussichtlich erst im Herbst nachgeholt.

Vier erfahrene Ingenieure arbeiten im Konstruktionsbüro der Manufaktur. Es gibt noch eine Niederlassung in Bad Münstereifel, das war’s. ,,Alles ist bei uns made in Germany“, wie Geschäftsführer Hagenau betont. „Feinmechanik, bei der es bis auf einen Tausendstel Millimeter ankommt, erfordert herausragende Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. Das deutsche Fachhandwerk ist ungeschlagen.“

Asien reiche an die hohen Qualitätsstandards nicht heran. Handtellergroße Zahnräder – etwa für das Differential in Hinterachsen von Mercedes-Limousinen – gehören zu den größten Bauteilen, die mithilfe von Siebers Werkzeugen hergestellt werden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in ihrem Auto ein Teil verbaut haben, das in einer unserer Formen gepresst wurde, ist sehr groß“, sagt Daniels. Auch die Form für einen neuartigen Fensterbeschlag, der aufgrund seiner extremen Härte besonders einbruchhemmend sein soll, kommt aus der Henstedt-Ulzburger Firma.

Für neue Anwendungen im medizintechnischen- und im Gesundheitsbereich bietet der Betrieb ebenfalls Lösungen an. Eines der jüngsten Projekte ist die Herstellung einer Form zum Pressen von Schrauben für Zahnimplantate. Bisher werden die sündhaft teuren Titan-Befestigungen gefräst – was Staubentwicklung und Materialverlust mit sich bringt.

400 Grad heißes Titan wird unter Hochdruck gepresst

Mit Siebers Werkzeugen können die Schrauben aus auf 400 Grad erwärmten Titan unter Hochdruck von 500 bis 1000 Tonnen präzise gepresst werden – passgenau und ohne jeglichen Materialverlust. 5000 Stück im Jahr könnten mit so einer Pressmaschine produziert werden, sagt Geschäftsführer Hagenau.

Das neueste Werkstück ist ein Miniatur-Werkzeugsatz von der Größe einer Zwei-Euro-Münze für ein Medizinprodukt, das nur fünf bis zehn Millimeter misst und millionenfach gepresst werden soll. Wer die winzige Stempelform in Auftrag gegeben hat, wird nicht verraten. Betriebsgeheimnis.

Nur einmal geriet der ursprünglich in Norderstedt ansässige Familienbetrieb in seiner 70-jährigen Firmengeschichte ins Wanken: 2016/2017, standen den 90 aktiven Mitarbeitern im Unternehmen allein 130 Betriebsrentenempfänger gegenüber, was den in Betrieb finanziell überforderte. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Sieber schreibt wieder schwarze Zahlen und ist bisher auch ohne Kurzarbeit durch die Corona-Krise gekommen. „Einige Kunden machen allerdings mal schnell drei Wochen Werksferien und nehmen keine Produkte ab, die im Lager stehen bleiben“, sagt Daniels. ,,Wir würden uns mehr Unterstützung von Seiten der Banken bei der Lösung der dadurch entstehenden finanziellen Probleme wünschen“, ergänzt Hagenau. Doch erstmal soll – wenn alles gut geht – im September die große Party zum 70-jährigen Firmenbestehen nachgeholt werden. „Ich habe meinen Mitarbeitern versprochen, dass ich zum Fest ein großes Fass bayerischen Landbiers aufmache“, sagt Geschäftsmann Gerhard Hagenau. Der Mann bleibt geschmacklich in seiner ehemaligen Heimat, den es hat ihn vom Chiemsee in den Norden verschlagen.