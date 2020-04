Kreis Segeberg. Bürgermeister Stefan Bauer spricht von einem „ökonomischen Erdbeben“: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation der Kommunen sind bereits jetzt erkennbar. „Fest steht, dass mit erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer gerechnet werden muss“, so der Verwaltungschef von Henstedt-Ulzburg. „Im Zuge der Krise haben bereits mehrere Unternehmen schriftlich mitgeteilt, 2020 keine Gewerbesteuervorauszahlungen mehr entrichten zu können – beziehungsweise es wurde um eine sofortige Stundung gebeten.“

In Zahlen heißt das für die Großgemeinde: Die bislang prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen von 13,1 Millionen Euro werden um mindestens 2,6 Millionen Euro geringer ausfallen Die Verwaltung rechnet für 2020 mit einem Fehlbetrag von drei bis vier Millionen Euro.

Die zweite Säule ist die Einkommensteuer. „Das Aufkommen reduziert sich, je mehr Menschen in Kurzarbeit gehen oder arbeitslos werden“, so Bauer. Vor der Krise kalkulierte Henstedt-Ulzburg mit einer Einnahme von 19,2 Millionen Euro, diese Prognose wird nicht zu halten sein. Trotzdem sei die Liquidität nicht gefährdet. Bauer: „Wir werden den Gürtel jedoch enger schnallen müssen, denn der Haushaltsausgleich steht auf der Kippe.“ Schon vor der Coronakrise hatten die Ausgaben für den Wirtschaftsplan des Kita-Eigenbetriebs nachträglich um 1,8 Millionen Euro erhöht werden müssen. Derzeit bereite die Verwaltung „mit Hochdruck“ einen Nachtragshaushalt vor, so der Bürgermeister. Dieser wird dann der Politik vorgelegt. „Dann gilt es abzuwägen, welche Projekte zurückgestellt werden müssen, um die Ausgaben zu reduzieren.“

Eine generelle Haushaltssperre hat Bauer nicht angeordnet, er behält sich die Option aber vor. Im Mai und Juni werde es Aufgabe der Gremien sein, „Entscheidungen zu kostenreduzierenden Maßnahmen zu treffen“.

Bauers Kollege Hanno Krause aus Kaltenkirchen beurteilt die Situation für seine Kommune deutlich gelassener. Aus den Steueranmeldungen gehe für das Jahr ein Rückgang von 600.000 Euro hervor. „Das ist überschaubar“, sagt Krause. Es gebe nicht nur Unternehmen, die unter der Krise leiden, sondern auch welche, die in der Krise bessere Einnahmen erzielen. Wie die Bilanz am Ende des Jahres tatsächlich aussehe, sei noch nicht abzusehen. Um den Rückgang der Einnahmen aufzufangen, hat die Stadtverwaltung einen Nachtragshaushalt mit Einsparungen vorgelegt, der am Dienstag, 28. April, in der Stadtvertretung diskutiert werden soll. „Wir müssen pflichtgemäß einen Nachtrag aufstellen, das ist das richtige Rechtsinstrument“, sagt der Bürgermeister, der sich strikt gegen die Forderung der Wählergemeinschaft Pro Kaki für eine Haushaltssperre ausspricht. Pro Kaki hat einen Antrag für die Sitzung am Dienstag vorgelegt.

„Das ist nicht das reguläre Mittel“, sagt Krause. Eine Haushaltssperre lähme die Verwaltung und entziehe der Wirtschaft die Investitionen der öffentlichen Hand. Damit werde am falschen Ende gespart, sagt der Bürgermeister. Unter anderem will die Stadt sparen, indem sie einige Bauprojekte stoppt und Wartungsarbeiten verschiebt.

Größere Sorgen um die städtischen Finanzen und die wirtschaftliche Kraft der Kommune macht sich Krauses Kollegin Verena Jeske. Die Bürgermeisterin von Bad Bramstedt und ihr Kämmerer Gerhard Jörck fürchten, dass im laufenden Quartal die städtischen Einnahmen um 600.000 Euro geringer ausfallen als eingeplant. Möglicherweise sieht es im folgenden Quartal noch finsterer aus. Doch auch Jeske weist darauf hin, dass endgültige Zahlen noch lange nicht vorliegen. „Vieles ist derzeit Glaskugelgucken“, sagt sie.

Bad Bramstedt als Gesundheitsstandort mit seiner Hotellerie und der Gastronomie leidet besonders unter Corona-Krise. Ob alle Betriebe die Krise durchstehen, ist nicht sicher. „Ich mache mir Sorgen, wie unsere Innenstadt nach Corona aussehen wird“, sagt die Bürgermeisterin. Mit Sorge beobachtet Verena Jeske außerdem, dass sich immer mehr Bramstedter im Rathaus Dokumente für die Meldung beim Arbeitsamt abholen. In den Kliniken wurden Hunderte Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt,

Auf einen Nachtragshaushalt will die Kommunalpolitik jedoch vorerst verzichten. Das hat der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. „Wir wollen abwarten, ob ein Nachtrag erforderlich ist“, sagt Stadtkämmerer Jörck. Die Stadtverordnetenversammlung hatte den Haushalt 2020 mit einem Fehlbetrag von 1,2 Millionen Euro beschlossen. Sparen will Bad Bramstedt, indem die Stadt Investitionen verschiebt und Instandsetzungen aussetzt.