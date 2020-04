Norderstedt. Der Abenteuerspielplatz „Holzwurm“ neben dem Müllberg an Oadby-and-Wigston-Straße wurde 2018 geschlossen. Seither liegt das Gelände brach. Nun haben es sich offenbar unbekannte Brandstifter als „Spielplatz“ ausgesucht.

Die Polizei ermittelt in um am „Holzwurm“ in gleich zwei Fällen mutmaßlicher Brandstiftung. Zum ersten Mal brannte es am Montag, 20. April, gegen 23 Uhr, in einem Unterstand des Grillplatzes nahe der Einmündung zur Rathausallee. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass bislang unbekannte Personen ein Lagerfeuer in einer Feuertonne entzündet hatten. Die Flammen müssen anschließend auf die Überdachung übergegriffen haben. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Zu einem zweiten Feuer kam es am Donnerstag, 23. April. Wenige Meter von der ersten Brandstelle entfernt hatte gegen 17.20 Uhr der Wohncontainer des ehemaligen Bauspielplatzes Feuer gefangen. Der Schaden wird von der Polizei auf 7500 Euro geschätzt. Die Kripo versucht, die Brandstifter zu ermitteln und ist auf Zeugenaussagen angewiesen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich unter 040/52 80 60. Der Abenteuerspielplatz „Holzwurm“ war über 20 Jahre Teil des Konzeptes der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Norderstedt, zuletzt ein Unterschlupf für die Kinder des Waldkindergartens der Arbeiterwohlfahrt.

Derzeit ist der Spielplatz und das etwa zehn Hektar große Gelände rundherum in Überplanung. Hier soll der neue Jugendsportpark Norderstedt-Mitte entstehen. Diverse Spiel- und Sportangebote soll der neue Park bieten, darunter eine Skate-Anlage und einen Dirt-Bike-Parcours. Die Stadt hat die Gestaltung gemeinsam mit 150 Jugendlichen in einem Workshop erarbeitet, in diesem Jahr will die Verwaltung in die Detailplanung gehen, ehe ein fertiges Konzept für den park und ein Zeitplan für die Umsetzung präsentiert werden kann.