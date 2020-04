Kreis Segeberg. Im Pflegeheim „Haus Goldenbek“ in Goldenbek, östlich von Bad Segeberg, wurde eine 90 Jahre alte Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet. Sie ist noch ohne Symptome. Geprüft werde, ob sich die Frau bei einer ebenfalls positiv getesteten Mitarbeiterin des Hauses angesteckt hat. auch diese Frau hat keine Symptome. Alle 46 Bewohner und 41 Mitarbeiter werden derzeit getestet. 39 Ergebnisse liegen vor, sie sind alle negativ. Die Bewohner wurden sofort voneinander isoliert und dürfen ihre Zimmer nicht verlassen. Im Kreis Segeberg gab damit fünf neue Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl steigt auf 212. Die Zahl der Todesfälle liegt bei drei Personen – zwei Frauen und ein Mann. Aktuell befinden sich im Kreis Segeberg 177 (+50) Personen in Quarantäne. 767 Personen sind bereits wieder aus dieser entlassen. Wieder genesen sind 175 Menschen.

Sonntagsöffnung In unserem Update von Freitag ist uns ein Fehler unterlaufen: Bis 3. Mai dürfen alle Läden bis 800 Quadratmeter Fläche sonntags zwischen 11 und 17 Uhr öffnen. Die Regelung ist nicht, wie berichtet, begrenzt auf gewisse Branchen.

Mehr Krankschreibungen Die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von Atemwegserkrankungen hat sich in Schleswig-Holstein im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Dies geht aus einer Analyse der Krankenkasse Barmer hervor. Zwischen dem 22. und 28 März hätten sich 150.000 Personen mit Atemwegserkrankungen krankschreiben lassen, im Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum nur 67.000 – ein Zuwachs um mehr als 120 Prozent. Dabei war mit über 5500 Betroffenen tatsächlich nicht einmal jeder 25. davon an Covid-19 erkrankt. „Sinnvollerweise bleiben die Menschen mit Atemwegserkrankungen jetzt zu Hause“, sagt Bernd Hillebrandt von der Barmer.

Webinar zur Soforthilfe Unternehmen in Schleswig-Holstein mit mehr als 10 und bis zu 50 Mitarbeitern, die von der Coronakrise in ihrer Existenz bedroht sind, können Zuschüsse aus dem Soforthilfeprogramm des Landes Schleswig-Holstein erhalten. Bis zu 30.000 Euro können die Betriebe bekommen. In einem weiteren 60-minütigen Webinar am Dienstag, 28. April, 15 Uhr, stellt Susann Dreßler, Förderlotsin der IB.SH, das Soforthilfeprogramm vor und gibt Tipps zur Antragstellung. Stefan Wesemann, IHK Flensburg, beantwortet ebenfalls Fragen der Teilnehmer. Die Anmeldung unter www.ihk-sh.de/webinar-soforthilfe ist kostenlos.