Kreis Segeberg. Ein Großfeuer hat in der Nacht zu Freitag eine Flüchtlingsunterkunft in Högersdorf zerstört. Elf Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Gebäude aufhielten, brachten sich rechtzeitig in Sicherheit und wurden im Bürgerhaus der Gemeinde betreut. Vier von ihnen hatten sich leichte Rauchvergiftungen zugezogen und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

„Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude im Vollbrand“, sagt der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, Sönke Möller. Einsatzleiter Rüdiger Bruhn von der Högersdorfer Wehr forderte sofort Unterstützung aus benachbarten Orten an. Auch die Segeberger Feuerwehr rückte aus. 130 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand in dem früher landwirtschaftlich genutzten Haus. Da es nahezu windstill war, konnten die Nachbargebäude vor den Flammen bewahrt werden. „Die Bauart erforderte umfangreiche Nachlöscharbeiten“, sagt Möller. Einsatzleiter Bruhn dankte den Bewohnern des Dorfes, die die Versorgung der Einsatzkräfte übernahmen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Höhe des Schadens legt vermutlich im sechsstelligen Bereich. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht.