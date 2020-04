Reichen christliche Glückskeks-Sprüche heute noch?

In der Coronakrise entdecken viele Kirchengemeinden ihre modernen Seiten: Segen to go, Predigten übers Internet und Seelsorge am Telefon.

Kreis Segeberg. Immer, wenn ich denke, jetzt ist die Katholische Kirche wirklich sowas von verkrustet, verknöchert, veraltet und eigentlich längst überflüssig, überrascht sie mich mit ungeahnter Kreativität. Nein, auch der nächste Papst wird nicht weiblich, und die Priester werden weiterhin als Junggesellen durchs Diesseits wandeln, offiziell zumindest. Doch in der Ochsenzoller Pfarrei St. Katharina von Siena erfand man jetzt den „Segen to go“. Vor der Kirche am Schmuggelstieg hängt eine Art Wäscheleine. Allerdings baumeln daran anstelle frisch gewaschener Socken Kärtchen mit Segensworten. Zum Mitnehmen für jedermann und -frau, zwecks Erbauung und Trost.