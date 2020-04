Norderstedt. Die Maskenpflicht gilt in Schleswig-Holstein zwar erst ab dem 29. April – doch der Run auf die Masken hat auch in Norderstedt und der Region längst begonnen. Seit Tagen verzeichnen Apotheken und Geschäfte eine stark erhöhte Nachfrage. Die gute Nachricht: Die Lager sind gut gefüllt – ein Stimmungsbild aus der Region:

Überall haben Schneidereien damit begonnen, den Mund-Nasenschutz selbst herzustellen. Material, Form und Farben sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Sämtliche Stoffzuschnitte, die geeignet sind, Mund und Nase zu bedecken, sind zulässig – neben Masken sind das zum Beispiel auch Schals, Tücher und sogenannte Buffs (Schlauchschals).

,,Ich nähe für meine Kunden dreilagige Masken“, sagt Marina Root aus Norderstedt. Das Schnittmuster hat sie im Internet gefunden. ,,Ich verwende nur neue, gute Stoffe. Meine Masken sind gut verarbeitet“, sagt die Schneiderin, die einen kleinen Laden an der Ulzburger Straße 291 betreibt. Eine selbst genähte Maske kostet bei ihr 7 Euro.

An der Segeberger Chaussee stehen die Kunden Schlange

Manchmal müssen Kunden auch etwas tiefer in die Tasche greifen – können dafür dann aber auch mit einer besonders guten Qualität rechnen. Der Mund-Nasenschutz der Norderstedter Schneidermeisterin Petra Dorn etwa ist bis 60 Grad waschbar, hat einen Nasenbügel und schließt damit an der Wangenpartie bündig ab. Petra Dorn arbeitet mit verschiedenen Designs. ,,Uni, gemustert, kariert – ich verarbeite alles, was ich an Material zu fassen kriege.“ Schon morgens um 7 Uhr stehen Kunden vor ihrem Geschäft an der Segeberger Chaussee 51 Schlange. ,,Nach einer Viertelstunde sind alle Masken weg“, sagt die Schneiderin. 13 Euro nimmt sie für eine handgefertigte Stoffmaske. Es sei leider ein Problem, ausreichend Stoffe zu bekommen, seit die Lieferkette nach China unterbrochen gewesen und dort lange nichts produziert worden sei.

Solche Probleme kennt Shamsi Helms in ihrer Änderungsschneiderei Nadel und Faden am Marktplatz in Norderstedt anscheinend nicht. ,,Ich baue Masken auf Bestellung. Meine Kunden können die Farbe und das Design auswählen.“ Die Schneiderin verwendet Baumwollstoffe, die bis 60 Grad waschbar sind. Doppelseitig genähte Masken, die beidseitig verwendbar sind, kosten 12 Euro, einfache Modelle mit Faltenwurf gibt es schon für 10 Euro.

Dass es auch deutlich günstiger geht, sich einen wirksamen Mund-Nasenschutz zuzulegen, stellt der Segeberger Unternehmer Patrick Burwitz von der Firma Hellocustoms unter Beweis. Er ist in das Geschäft mit den Schutzmasken eingestiegen, nachdem er per Zufall in einer Segeberger Hebammenpraxis davon erfahren hatte, ,,welche ,,Wucherpreise für Schutzmasken zum Teil verlangt werden“, wie er sagt. ,,5 bis 7 Euro für eine einfache OP-Maske? Das geht gar nicht!“ Ein Endkundenpreis von um die 1,95 Euro pro Stück hält er für fair.

Doch Burwitz verkauft nicht an Privatkunden, sondern ,,gezielt an Kliniken, Ärzte, Physiotherapiepraxen und lokale Behörden“. Das Amt Trave-Land etwa habe gerade mehrere Tausend OP-Masken bei ihm geordert. Die gibt Burwitz für 80 Cent pro Stück ab. Bei größeren Mengen werde es noch deutlich billiger. Das ermögliche ihm der Direktimport per Luftfracht und ein Exklusivertrag mit dem chinesischen Hersteller Suzhou Core Clean.

Auch in der Textilreinigung und Änderungsschneiderei Picobello am Berliner Damm 3 in Ellerau wird fleißig genäht.

Foto: Thorsten Ahlf

Höherwertige und EU-zertifizierte KN-95-Masken, die den gängigen FFP2-Masken für den medizinischen Bedarf entsprechen, kosten bei Burwitz 3,10 Euro. 200.000 OP-Masken hat der Segeberger bereits ausgeliefert. Die nächste Lieferung aus China erwartet der Unternehmer für kommende Woche.

Wer privat eine Maske kaufen will, wird auch in den vielen Apotheken im Kreis fündig. ,,Wir haben schon Mitte März in China Masken geordert und sind ganz entspannt“, sagt Momme Imbusch, Inhaber der Friesen-Apotheke in Trappenkamp. Allein 35.000 Masken vom Typ FFP2 für jeweils 7,99 Euro hat er vorrätig. 60.000 einfache OP-Masken für 1,38 Euro pro Stück kommen hinzu. Imbusch beliefert neben Kliniken und Arztpraxen auch die meisten Apotheken im Umkreis.

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes sollte, so Imbusch, nicht dazu verleiten, das weiterhin gültige Abstandsgebot von anderthalb Metern und Hygienevorschriften wie Händewaschen zu missachten, denn: ,,Ein einfacher Mund-Nasenschutz ist nicht komplett undurchlässig. Er schützt lediglich andere“, erklärt der Apotheker. ,,Eine hochwertigere FFP2-Maske schützt andere und mich selbst. Er filtert beim Einatmen 95 Prozent der Schadstoffe wie Viren und Bakterien aus der Luft.“

Und was hält der Apotheker von einer selbst genähten Baumwollmaske? ,,Sie ist besser als nichts. Besser schützt eine OP-Maske. Wichtig ist vor allem, dass die Maske geschlossen um Mund und Nase getragen wird.“

Immer wieder hat es Berichte über Lieferengpässe von Schutzmasken insbesondere für medizinisches Personal und Pflegekräfte auch im Kreis Segeberg gegeben. Das ist zum Glück vorbei. Apotheker Dirk Buckenberger, Inhaber der Alten Apotheke in Bad Segeberg, freut sich, dass der Nachschub an Masken in Hamburg und Schleswig-Holstein gesichert ist. Er selbst hat mehrere Tausend auf Lager. ,,Es ist genügend da. Die Preise sind allerdings zum Teil gepfeffert, auch in einigen Apotheken.“ Er verkauft gängige OP-Masken zu zivilen Preisen von 1,50 Euro an Privatkunden. FFP2-Masken für Pflegedienste und Arztpraxen gehen bei ihm für 6,95 Euro über den Ladentisch.

Dass viele Menschen in diesen Tagen eine handgenähte, waschbare Baumwollmaske einer OP-Maske vorziehen, stört den Apotheker nicht, im Gegenteil: ,,Ich finde es sehr gut, dass die Schneider in der Region Masken nähen und endlich wieder etwas zu tun haben.“ Er sagt aber auch: ,,Eine OP-Maske war vor Coronazeiten ein Einmal-Artikel. Das sollte jeder wissen, der sich dafür entscheidet.“

Elektro-Alster Nord spendet Masken an das Plambeck-Haus

Masken Spende, hpnw. Andreas Kulicke (links) und Henning Schuhrbohm

Foto: Nadine Wagner / Wagner

Grund zur Freude haben die 180 Bewohner des Emma-Plambeck-Hauses in Norderstedt: in Kooperation mit Elektro-Alster-Nord spendet das Unternehmen Metz 300 Mund-Nase-Masken an das Haus an der Marommer Straße. „Über die Spende haben wir uns natürlich sehr gefreut“, sagt Volker Heins, Geschäftsführer des Wohnungsunternehmens Plambeck. Denn bisher seien bloß die Pflegedienste und Haushaltshilfen in der Einrichtung mit entsprechenden Masken ausgestattet gewesen. Dass die Bewohner von nun an auch Masken tragen, helfe, eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Metz hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinen Handelspartnern bundesweit 45.000 Mund-Nase-Masken an Rettungsdienste, Pflegeeinrichtungen und andere soziale Organisationen zu verteilen.