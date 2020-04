Kreis Segeberg. Was anfangen mit der vielen freien Zeit? Nun, versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen. Gesucht wird jeden Tag der Name einer bekannten Persönlichkeit. Los geht’s!





„Die Stadt ist gezeichnet durch ihren verblichenen Glanz“, urteilt der Autor Patrick Modiano und meint die Villen, die Casinos, die großen Hotels, die man zu Garagen und Ferienwohnungen umgebaut hat. Die „Promenade des Anglais“, von Klaus Mann als „herrlichste Promenade des Kontinents“ gelobt, führt zwar noch immer in kühnem Schwung die Bucht entlang, ist aber mit mittlerweile sechs Fahrspuren eher Highway als Promenade. Es ist eben problematisch, einerseits moderne Großstadt (350.000 Einwohner) und andererseits mondäner Badeort zu sein.

Das „blaue Paradies der Ausgeflippten und Hochstapler“ bot das ideale Umfeld für eine skandalumwitterte Künstlerin. Als die 1878 in San Francisco geborene Tänzerin um 1900 weltweit für Aufsehen sorgte, herrschte in Bekleidungsfragen noch strenge Moral. Doch bei einem Hotelbrand verlor die junge Künstlerin ihre gesamte Garderobe. Die Not diktierte den Stil. Den nächsten Auftritt bestritt sie im winzigen Behelfskostüm. Ein Kritiker beschrieb den gewagten Fummel als „eine Art Mullbinde aus Gaze und Satin“.

Fortan trat sie ungeschnürt, barfuß und mit entblößten Waden auf – auch in Europa wuchs ihr Ruhm rasch. Vor allem in Frankreich hielt sie sich gern auf. Sie begeisterte sich für den Bolschewismus, freie Liebe – die Väter ihrer drei Kinder heiratete sie nicht – und für Champagner. Zum Schicksal wurden ihr Automobile: Die ersten beiden Kinder ertranken in der Seine, nachdem sich am geparkten Wagen der Tänzerin die Bremsen gelöst hatten. Das dritte Kind starb während der Geburt, weil das Auto des Arztes im Stau hängenblieb – es war in Paris, August 1914, am Tag der Mobilmachung. „Maschinen sind meine Feinde“, sagte die Tänzerin und wusste nicht, wie recht sie behalten sollte. Am 13. August 1927 verabschiedete sie sich auf der „Promenade des Anglais“ von Freunden und stieg in ihren Bugatti. Sie wickelte sich den langen Schal um den Hals, winkte, fuhr an und brach sich das Genick – der Schal hatte sich in den Speichen eines Hinterrades verfangen.



Wie hieß die Tänzerin, und in welcher Stadt fand sie ihr tragisches Ende?

Die Antwort steht am Montag im Abendblatt. In der Freitagsausgabe suchten wir einen fliegenden Fabrikanten. Es ist Otto Lilienthal, der 1848 in Anklam geboren wurde und 1896 nach einem Absturz mit seinem Normal-Segel-Apparat starb.