Norderstedt. Nach fetten Jahren mit über 100 Millionen Euro an jährlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird nun ein Absacken auf 40 bis 50 Millionen Euro erwartet. Der Doppelhaushalt 2020/21 könnte in weiten Teilen Makulatur sein. Wir haben die Fraktionsspitzen der Stadtvertretung gefragt, welche Projekte die Stadt sich jetzt noch leisten kann – und welche nicht

Peter Holle (CDU): Die CDU-Fraktion hat bereits eine Aufstellung angefordert, in der alle investiven Maßnahmen oberhalb von 100.000 Euro aufgelistet werden. Selbstverständlich müssen und werden wir diese Maßnahmen kritisch durchleuchten und vor allem „Prestige-Objekte“ genau betrachten und gegebenenfalls nach hinten schieben. Gleichzeitig gilt aber auch die Maxime, dass Kommunen gerade in Zeiten der Rezession die Wirtschaft am Leben erhalten und Auftrage vergeben müssen, denn sonst dreht sich die Abwärtsspirale immer weiter. Nicht kürzen oder schieben werden wir die beschlossenen Ausgaben für Schul- und Kita-Neubauten/Umbauten. Dabei haben wir als Kommunalpolitik die Gratwanderung zwischen geringeren Einnahmen und dem Blick auf einen ausgeglichenen Haushalt. Denn es darf auf keinen Fall passieren, dass wir den Status einer abundanten Gemeinde verlieren.

Nicolai Steinhau-Kühl (SPD): Wir sehen die Stadt Norderstedt gut aufgestellt, um Einbrüche in den Einnahmen verkraften zu können. Wir halten es für sinnvoll, die Mai-Steuerschätzung abzuwarten und uns dann mit der Verwaltung auseinanderzusetzen, wo man im Haushalt schieben oder streichen kann. Viele Investitionen im Haushalt sind für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger nicht nur „nice to have“, sondern absolut notwendig. Über die anderen Investitionen wird man aber sicherlich noch mal reden.

Miro Berbig, (Die Linke): Gehen wir mal davon aus, dass wir auf die Hälfte der erwarteten Gewerbesteuer verzichten müssen und irgendwo bei 50 Millionen Euro landen, das wäre dann ein ähnlicher Einbruch wie nach der Lehmann-Pleite. Eine Größenordnung, die Norderstedt aufgrund der guten Ergebnisse in den letzten Jahren und den daraus erfolgten Rückstellungen sicherlich verkraften kann, ohne gleich sämtliche Bauvorhaben in der Stadt stoppen zu müssen. Keine, aber auch gar keine Verzögerung bei den Neu- und Umbauten von Schulen und Kitas! Wenn wir das machen, haben wir kaum noch Kapazitäten für das Bildungshaus und müssen sehen, wie der Bau zeitlich und finanziell zu realisieren ist. Instandhaltung und Ausbau des Straßennetzes muss sein, kann aber sicher mit Augenmaß vorgenommen werden. Grundsätzlich aber muss doch gelten, dass die öffentliche Hand in der Krise investieren muss, zur Not auch über Kredite. Und bei den ganzen großen Investitionen, die geplant sind und anstehen, sollten wir die aktiven Menschen in unserer Stadt nicht vergessen: Jetzt ist die Zeit, dass die Stadt den Vereinen hilft, die durch die fehlenden Einnahmen bei Veranstaltungen in Gefahr geraten.

Marc Muckelberg (Die Grünen): Die jetzige Krisensituation fordert uns alle. Auch kommunalpolitisch wird uns diese Situation noch länger begleiten und sogar neue Denkprozesse in Gang setzen. Als Grüne werden wir uns konstruktiv einbringen und prüfen, ob durch die Krise deutlich sichtbar gewordene Chancen und Aufgaben Anlass bieten, andere politische Schwerpunkte zu setzen. Zu den wichtigsten Projekten gehören für uns Grüne an vorderster Stelle alle Investitionen im Bereich der Schulen, Kitas sowie der Unterbringung von schutzbedürftigen Personen. Um die finanziellen Folgen zu diskutieren, ist es notwendig, dass der Hauptausschuss sowie die Stadtvertretung mit Bekanntwerden der Steuerschätzung tagen und gemeinsam diskutieren und beschließen können, wie es in der Stadt weitergeht. Dabei muss stets gewährleistet sein, dass die Öffentlichkeit teilnehmen kann. Wir könnten uns daher gut vorstellen, die Sitzungen in der „TriBühne“ abzuhalten.

Reimer Rathje (WiN): Für uns ist es wichtig festzuhalten, dass wir nicht kopflos die Schulden in die Höhe treiben werden. Aber in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit ist es gerade der Staat, der als Erster für Investitionen sorgen muss und in einer Boom-Phase sich eher zurückziehen und sparen kann und somit Schulden abbauen muss. Folglich befinden wir uns in einer besonderen Verantwortung. Wir sehen aber auch, dass sich für dieses Jahr geplante Investitionen und Ausgaben wahrscheinlich in das nächste Jahr verschieben werden. Ausgaben für die Jubiläumsfeiern fallen erst nächstes Jahr aufgrund der Verschiebungen an. Aufgrund von Produktions- oder Lieferengpässen erwarten wir auch Verschiebungen in allen Bereichen um einige Monate, sodass wir hier eine Entspannung bezüglich der Liquidität sehen. Auf der anderen Seite können sich verschobene Baumaßnahmen jedes Jahr um bis zu zehn Prozent verteuern, sodass man hier besonders abwägen muss, ob Baustopps finanziell sinnvoll sind oder nicht. Einen puren Aktionismus oder gar einen Stillstand halten wir für nicht geboten.

Gabriele Heyer (FDP): Die Stundungen der Gewerbesteuer durch die Stadt müssen schnell und unproblematisch erfolgen, damit Firmen nicht unnötig Liquidität entzogen wird. Viele Vorhaben müssen jetzt auf den Prüfstand. Wir Liberalen plädieren dafür, dass vor allen Dingen in den laufenden Ausgaben gespart wird und dass sehr deutlich unterschieden wird zwischen den schönen Dingen des Stadtlebens und den wirklich notwendigen Ausgaben. Im investiven Bereich müssen wir die regionale Wirtschaft durch Aufträge unterstützen. Im Vordergrund bleiben für uns Schulen und Kindertagesstätten, Sportanlagen und der Straßenbau. Wir sind bereit, für diese Investitionen auch eine höhere Verschuldung in Kauf zu nehmen. Andere Projekte wie der Aus- und Umbau des Jugendlandheims Lemkenhafen oder der Bau eines eigenen Recyclinghofes stehen für uns zur Disposition. Auch die geplante Rathauserweiterung kommt für uns auf den Prüfstand. Einen Nachtragshaushalt halten wir jetzt für verfrüht.

Thomas Thedens (Freie Wähler und Demokraten): Projekte und Planungen, die die Erziehungs- und Bildungsinfrastruktur betreffen, müssen weiter fortgeführt werden. Ausschreibungen, die in naher Zukunft hohe Investitionen anderer Art mit sich führen, sollten diskutiert werden und je nach Notwendigkeit und finanzieller Machbarkeit in einen neuen Zeitplan gefasst werden. Auch wenn die Stadtverwaltung das anders sieht und versuchte, gegen unsere Hinweise und Warnungen mit Hilfe von anderen Fraktionen mit Unvernunft und ohne Augenmaß Millionenprojekte trotzdem anzuschieben. Mit einer klareren Fiskalprognose sind Projekte, Planungen und Investitionen zu überprüfen und neu zu bewerten. Da spielt auch der Faktor Dringlichkeit und Notwendigkeit eine Rolle. Ein mit heißer Nadel schnell gestrickter Nachtragshaushalt ist kontraproduktiv und kurzsichtig. Wir erwarten von den Entscheidungsträgern in der Verwaltung, dass sie ihre offensichtlich sehr ausgeprägte Kurzsichtigkeit in der Coronaphase endlich ablegen.

Christian Waldheim (AfD): Aus unserer Sicht müssen alle Projekte, die nicht dem Ausbau oder der Sanierung der Infrastruktur dienen (Kitas, Schulen, unvermeidbare Sanierungen bei Verkehrsprojekten), zur Disposition gestellt werden. Insbesondere Ausgaben, wie beispielsweise der Bau des Bildungshauses, das mittlerweile mit mehr als 20 Millionen Euro veranschlagt wurde, müssen auf ihre Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit geprüft werden. Gerade das Bildungshaus ist unserer Ansicht nach ein reines Prestige-Objekt. Der geplante Neubau des Jugendlandheims Lemkenhafen für veranschlagte 3 Millionen Euro, die Sanierung des Plenarsaals für 1,7 Millionen Euro, aber auch der Neubau von vier neuen Asylunterkünften mit einer Kostenhöhe von bis zu 25 Millionen Euro, müssen sofort zurückgestellt werden. Wenn die Politik und Verwaltung nun nicht einlenken und eine Haushaltspolitik betreiben, die dieser Krise gerecht wird, werden die nachfolgenden Generationen diesen Irrsinn

viele Jahrzehnte abzahlen dürfen.

