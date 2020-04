Schönheit in der Krise: Das Leben hinter der Maske

Kreis Segeberg. Man kann Gesichtsmasken mit dem Bügeleisen desinfizieren, las ich. Ein wirklich heißer Tipp. Jetzt darf ich die Maske für den Rest meines Daseins tragen. Ich hätte sie wahrscheinlich vorher besser abnehmen sollen, aber davon stand in dem Zeitungsartikel leider nichts.

Wer jetzt wirklich intime Momente zusammen mit anderen Menschen genießt – also Momente ohne Gesichtsmaske –, erhält auch ohne gezielte Nachfrage konkrete Informationen bezüglich der Charaktereigenschaften des Gegenübers. Leute, über deren oberen Nasenrücken eine rote Linie verläuft, verraten damit, dass Geduld nicht ihre Stärke ist. Sie tragen eine Maske mit Metall-Nasenbügel, die sie in der Mikrowelle desinfizieren. Und weil sie einfach nicht abwarten können, wird das Ding wieder aufgesetzt, sobald die Mikrowelle „Ping!“ macht. Schon ist er da und bleibt als Brandmarke, der sogenannte Ungeduldsstreifen. In ein paar Wochen?/Monaten?/ Jahren?, also jedenfalls nach dem OK (sprich: „Okay“ – Offizielles Krisenende), werden die Schönheitschirurgen mit der operativen Beseitigung dieser Ungedulds-Stigmata eine Menge Geld verdienen. Falls es bis dahin noch praktizierende Schönheitschirurgen gibt. Denn wer lässt sich heute noch die Nase richten oder die Falten planieren oder die Lippen mit Botox aufspritzen, wenn man anschließend einen Lappen vor das Kunstwerk hängen muss? Macht keiner mehr. Und das ist gut so.

Die Maskenpflicht gibt unserer Gesellschaft die einmalige Chance, dem Jugendwahn zu entsagen und endlich in Würde und Gelassenheit zu altern. Sofern uns nicht vorher das Virus dahinrafft, natürlich. Aber genau das passiert ja eher nicht, wenn wir brav unsere Masken tragen. Wir werden alle steinalt hinter glatten Fassaden aus keimfreiem Gewebe, egal, wie’s dahinter aussieht. All diese Abermillionen von Cremes, Lotionen und Tinkturen, diese Füllspachtelmassen unserer entsetzlichen Eitelkeit – sie werden überflüssig. Diese mit Mikroplastik versetzten Peelings und Shampoos, mit Erdöl und Allergenen belasteten Lippenstifte – man braucht sie nicht mehr. Die Umwelt sagt danke. Und Ihr Portemonnaie auch.

Denn, mal ehrlich durchrechnen, wie viel gibt man sonst für dieses Zeug aus? Für die Summe könnte man glatt in den Urlaub… ach so, hm – geht ja gerade nicht. Aber irgendwas fällt uns schon ein. Meist wissen wir ja längst, was wir unbedingt haben möchten, bevor wir es auch nur annähernd bezahlen könnten. Das ist bei uns Menschen normal. Kritisch wird es, wenn man sich tatsächlich besorgt, was man unbedingt haben will, obwohl man es kaum bezahlen kann – um dann noch festzustellen, dass man das Ersehnte eigentlich auch nicht braucht.

Doch sogar für diese letztgenannte Regel gibt es eine Ausnahme: die Coronakrise. Was wäre ich froh, wenn es genau so kommt. Wenn unsere Gesellschaft keine Kosten scheut, um alle möglichen Schutzmaßnahmen vor der Infektion zu treffen – und wir später (zum Termin „OK“, siehe oben) alle gesund und munter feststellen, dass wir auch ohne diese Ausgaben überlebt hätten. Maske auf, gesund bleiben.