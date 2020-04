Norderstedt . Manchmal sagt Lars Pofahl, dass in seinen Adern kein Blut fließt, sondern flüssiges Metall. Ein Scherz natürlich. Doch irgendwas, glaubt er, muss trotzdem dran sein. Schließlich sind alle in seiner Familie Metallbauer oder Schlosser. Nicht nur sein Vater, Opa, Großvater und sogar Urgroßvater, auch Cousins und Neffen. Seit Generationen ist das schon so. Vor fast 70 Jahren, 1952, hat sein Opa Erich die Schlosserei Pofahl an der Ochsenzoller Straße eröffnet – „und dort bis kurz vor seinem Tod mit 83 Jahren in der Schmiede am Amboss gestanden“, sagt Lars Pofahl stolz. Der 46-Jährige leitet das Familienunternehmen in dritter Generation.

Das wollte er schon als kleiner Junge. „Ich habe meinem Vater oft bei der Arbeit zugeschaut und war fasziniert von den Funken und Farben“, erinnert sich Lars Pofahl. Andere haben sich vorgestellt, Fußballstar oder Feuerwehrmann zu werden – er nicht. Das weiß er noch genau. Irgendwann in der Grundschule sollte er ein Bild von seinem Traumberuf malen: Er hat seinen Vater gezeichnet. Bei der Arbeit in der Schlosserei.

Wenn er von seinem Vater Kurt spricht, sagt er meistens Vadder. Sein Vadder, der noch heute fast täglich im Betrieb ist. Der seinen Sohn nach der Ausbildung einfach zur Meisterschule angemeldet hat – als dieser gerade mal 23 Jahre alt war. Und der ihn immer ermutigt hat, seinen Horizont zu erweitern, sich auszuprobieren, was Neues zu wagen.

Was Neues, Ungewöhnliches, das sind die Wandskylines, die er macht. Große Kunstwerke aus Stahlblech, mehr als einen Meter groß, die die Silhouette verschiedener Städte zeigen. Sein neuestes Werk ist die Skyline von Norderstedt, die er anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stadt entworfen hat.

Die Skylines sind nichts, was zum Standardrepertoire eines Metallbauers gehört. Aber sie sind eine Leidenschaft von ihm. „Dabei kann ich meine Kreativität ausleben“, sagt Lars Pofahl, der schon immer gerne gezeichnet hat. Als er sich vor einigen Jahren einen Tisch für seine Wohnung bauen wollte, hat er nach einem ungewöhnlichen Unterbau gesucht. Nicht bloß langweilige Tischbeine sollten es sein, sondern etwas Ungewöhnliches, Einmaliges. Heute kann er sich nicht mehr erinnern, wie genau es war. Aber irgendwie kam er auf die Idee, für den Unterbau die Skyline von Hamburg zu zeichnen und dann in Stahlblech zuzuschneiden. „Das Ergebnis war der Hammer“, sagt Lars Pofahl und in seiner Stimme schwingt die Begeisterung von damals mit. Damals, als ihm klar wurde, dass er daraus mehr machen muss als nur einen Tisch für den Privatbereich.

Heute, etwa zehn Jahre später, hat sich Lars Pofahl mit seinem „Blechkunstdesign“ (www.blechkunstdesign.de) eine zweite Firma aufgebaut. Seine Spezialität sind Skylines von Städten – Norderstedt, Neumünster, Hamburg, Husum, Helgoland, aber auch Miami oder Lissabon. Die Liste ist lang, mehr als 100 Skylines hat er im Angebot. Mehr als die Hälfte seiner Aufträge sind jedoch Sonderanfertigungen, die er individuell nach den Wünschen seiner Kunden anfertigt. „Viele Kunden möchten die Längen- und Breitengrade ihrer Häuser zugeschnitten bekommen und diese dann aufhängen“, sagt Pofahl und fügt hinzu: „Eigentlich gibt es nichts, was wir nicht machen.“ Für einen Junggesellenabschied hat er schon die Reeperbahn als Blechkunstwerk kreiert, für einen Seemann einen zwei Meter hohen Anker und für einen Jäger die Silhouette eines Waldes inklusive Hochstand, Jagdhunden, Rehen und der Inschrift „Waidmannsheil“.

Die Arbeitsweise ist immer gleich: Mithilfe von Fotos sowie Zeichnungen verschiedener Wahrzeichen fertigt der Hobbykünstler am Computer eine Vorlage, die an die Lasermaschine übertragen und von dieser aus Stahlblech ausgeschnitten wird. Für ihn hat das jedes Mal etwas Magisches. „Wenn ein Bild aus dem Computer plötzlich lebendig wird und in 3-D vorliegt, ist das immer wieder überwältigend“, sagt der 46-Jährige, der seine Kunstwerke auch auf Märkten verkauft.

Für die Darstellung von Norderstedt hat Pofahl unter anderem die Umrisse vom Nordporttower, dem Rathaus mit der Regentrude, des Feuerwehrmuseums sowie der Wasserskianlage verwendet – inklusive eines Wakeboarders. „Das war sehr ungewöhnlich und hat großen Spaß gemacht. Sonst geht es ja meistens nur um die Darstellung von Gebäuden“, sagt Pofahl, der seine Kunstwerke nicht nur als beleuchtbare Wandskylines (ab 124,90 Euro) anbietet – sondern auch als Feuerkörbe (ab 149,90 Euro).

Auf seiner Arbeit ausruhen kann sich der Norderstedter, der nur wenige Meter von seiner Schlosserei entfernt wohnt, übrigens nicht – die Silhouetten müssen immer wieder angepasst werden. „Ich hatte schon vor Jahren mal eine Silhouette von Norderstedt – da waren allerdings nur zwei Türme des Nordporttowers drauf“, erzählt Pofahl, der die Wandskyline für das Jubiläum jetzt mit dem neuen, dritten Turm entworfen hat. Es ist eins seiner Lieblingswerke. Vor allem wegen der Wasserskianlage. Ist ein Hobby von ihm. Deswegen ist auch nicht irgendein Wakeboarder zu sehen. Das soll er selbst sein!